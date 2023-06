Martín Seefeld: “Me gusta hacer villanos, que la gente te deteste es un desafío interesante”

Actor en tiras emblemáticas como Poliladron, Gasoleros, Rebelde Way; productor de series como El Elegido y próximamente protagonista de la película secuela de la emblemática serie Los Simuladores, dirigida por Damián Szifron, acaba de sumarse a la segunda temporada de Los Protectores, disponible desde el domingo en la plataforma de streaming Star+.

Producida por Polka, esta nueva entrega escrita por Marcos Carnevale y dirigida por Jorge Nisco que incluye la participación de Lionel Messi en el primer capítulo, retoma la historia de Los protectores S.A, el proyecto impulsado por Renzo Mago Magoya (Suar), Reynaldo Colombia Morán (Parra) y Carlos Conde Mendizábal (Bermúdez) a un año de su creación, cuando la empresa ya está consolidada como una de las más importantes en representación futbolística de Latinoamérica y Europa.

En ese contexto de prosperidad es que aparece Ernesto Carstens, el empresario siderúrgico interpretado por Seefeld, que decide armar una agencia de representación que, a fuerza de maniobras fraudulentas, termina quedándose con los mejores jugadores de Los Protectores.

“Es un hombre que va por todo y no tiene ética –resumió Seefeld sobre su personaje–; es de esos papeles oscuros que, como actor, son muy divertidos. Me gusta hacer villanos, componer algo que está muy lejos de mí y que la gente te deteste es un desafío interesante”.

Respecto de qué fue lo que más le interesó de participar de Los Protectores, Seefeld planteó: “Cuando me llamó Adrián me puse contento porque me gusta mucho trabajar con él, desde que participé en su primer proyecto importante, que fue Poliladron. Pero además, particularmente de esta serie que tiene un humor simple, fácilmente identificable, que hace que a la gente le guste y este personaje viene a darle un contraste a ese humor que ayuda a que se realce mucho más el humor de ellos, se potencian los dos polos. Digamos que la primera temporada me había parecido muy divertida y ésta, además, tiene una vuelta de rosca de acción y mafia que, si bien no llega nunca a un punto oscuro, muestra un universo distinto, con muy buen timing de situaciones peligrosas y a la vez muy divertidas”.

El actor habló también acerca de cuál es el desafío de una serie con un tono tan “identificable” en una plataforma internacional: “La madre de todo es el guion, pero si tenés un buen guion, tenés que tener presupuesto que te permita trabajar al nivel de las plataformas. Hemos sido cuna de grandes ficciones y como país tenemos la obligación de generar políticas que nos permitan volver a ser ese centro de producción internacional donde tenemos un país extraordinario para mostrar. Por razones fundamentalmente políticas no logramos tomar decisiones que hagan que la gente venga a filmar acá. Y nos tomó el centro de producción Uruguay, Colombia y estamos derrochando una oportunidad”.

Para algunos sectores, las grandes plataformas de contenidos streaming están reavivando la industria. En ese sentido, Seefeld expresó: “Se habla mucho del «boom» de las plataformas para los actores y es mentira, porque trabajan casi siempre los mismos. El trabajo vino más para los técnicos y el detrás de cámara, que está buenísimo, pero para el actor no tanto. Más allá de que la forma de hacer tele cambió porque se acabaron las novelas o ficciones de 120 capítulos, pero sí creo que como Brasil o Turquía habría que volver a hacer series con ese nivel de producción necesarios para que fueran atractivas”.

Para esas producciones debería haber un público que las consuma. Y en eltrece, a Argentina, tierra de amor y venganza 2 no le fue muy bien y fue una apuesta muy grande. “Por ahí no funcionó el tema, no atrajo el guion o la historia, que puede pasar. Adrián es una máquina de meter éxitos, yo valoro que la haya hecho porque se la jugó y dio un montón de laburo”, dijo el actor acerca de esa ficción.