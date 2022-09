Los Monos: casi 80 allanamientos dejaron 13 detenidos, entre ellos Dylan, hijo del Viejo Cantero

Casi 80 allanamientos en simultáneo con un despliegue de más de 600 uniformados dejaron un saldo de 13 detenidos, entre ellos Dylan, uno de los hijos del fundador de la banda Los Monos Ariel Máximo “Viejo” Cantero. El espectacular operativo tuvo lugar este lunes y fue el resultado de una investigación que surgió a partir de un homicidio perpetrado en febrero de este año en zona sur, que derivó en una pesquisa por asociación ilícita vinculada a otros delitos como balaceras y extorsiones.

Además, los agentes demoraron a seis personas y secuestraron cerca de ocho millones de pesos, un camión, 12 autos, 25 motos, 90 celulares, joyas, una pistola, una escopeta, dos rifles y otros elementos de interés para la causa como tres máquinas de contar dinero.

Voceros del caso informaron que en total se allanaron 79 domicilios, en su mayoría ubicados en los barrios Plata, La Granada y Las Flores. “Se requisaron 44 viviendas y dos pasillos completos, uno con 24 domicilios y otro con 11”, especificaron los voceros tras referir que se trató del operativo conjunto “más importante del año debido a la cantidad de personal policial” abocado al mismo.

En ese sentido agregaron que participaron 49 brigadas, 20 grupos de irrupción de distintas Unidades Regionales, 30 grupos completos de Gendarmería Nacional y una brigada can, con un despliegue total de 600 efectivos.

La Fiscalía informó que estos procedimientos se hicieron en el marco de una investigación por asociación ilícita que tiene a las nuevas generaciones de la banda Los Monos como protagonistas.

Según los voceros, Dylan Cantero, de 18 años e hijo menor del Viejo Cantero, al ver a los policías, pretendió escapar por los techos de una vivienda pero finalmente quedó detenido (con un arma) y a disposición de la fiscal de homicidios dolosos Marisol Fabbro, quien investiga el crimen de Ulises Gamarra, perpetrado el 24 de febrero pasado en San Francisco solana al 2500, de zona sur. El joven fue acribillado de 14 tiros y tras su muerte los pesquisas hallaron dentro de su auto 24 mil dólares y 23 mil pesos.

A partir de esa pesquisa se desprendió una causa por asociación ilícita dedicada a cometer delitos que van desde extorsiones y balaceras hasta homicidios.

Parte de la investigación contó con intervenciones telefónicas que “lograron establecer”, según los pesquisas, en que la banda era liderada por Lucho Cantero, hijo del ya fallecido Pájaro Cantero, quien se encuentra alojado en la unidad penitenciaria de Marcos Paz, en Buenos Aires, y que desde allí comandaba a un grupo de jóvenes de la zona sur de Rosario, quienes reciben ordenes de realizar ilícitos, tales como robo de automotores, balaceras, extorsiones y usurpaciones.

La imputación completa contra los 13 detenidos se conocerá en los próximos días, en una audiencia en la que también serán acusadas otras diez personas que ya se encuentran con prisión preventiva en el marco de otras investigaciones.

Los detenidos fueron identificados como Arnold S, alias Santa, Walter A., alias Panchón, Daniel C., alias Jueves, Yamir I., alias Yeimi, Leonel N., Martín M. alias Pariente, Macarena C., Aníbal N., Juan Ignacion G. alias Juiandi, Facundo M. alias Meza, Dylan Cantero, Bruno C. alias Gordo, María del Carmen M. y Guillermo A. alias Chamy. En tanto dos hombres y cuatro mujeres, una de ellas con tobillera electrónica, quedaron demorados.

Los procedimientos se desarrollaron en los barrios Plata, Las Flores y La Granada en los domicilios ubicados en Aurora al 1700, Arrieta al 1700 y al 1800, Pasaje Mossi al 6000, Pasaje 507 al 1700, España al 5700, Suipacha al 5300, Caguaazu al 4400, Di Benedetti al 4300, Pasaje 509 al 1700, Escalante al 6500, Battle y Ordoñez al 1700, Khantuta al 1500, Las Heras al 2900 de Villa Gobernador Gálvez, Melian al 6400, Pasaje 512 al 6500, Pasaje Cagazzu al 4400, Constitución al 5100, Caña de Ámbar al 1700 y al 1800, Giachino esquina Rivero, Lamadrid al 3700 y al 3900, Pasaje Cagazzu al 4400, Schmidt al 3800, Melian al 6400, Pasaje 528 al 6300, Bermúdez y Lainez, Constitución al 3200, Pasaje 528 al 6300, España al 6300, Pasaje 515 al 1700, Suipacha al 5700, Juan Pablo II al 1800, Pasaje 518 B al 6300 y Lirio al 170.

Entre los lugares allanados figura la distribuidora de Oscar “Manco” García ubicada en Constitución al 5100. El Manco es cuñado de Jorge Laferrara, condenado en 2000 junto al Viejo Cantero por un contrabando de 150 kilos de marihuana. Aunque la enemistad entre ellos no tardó en llegar y el primero terminó en las filas de Esteban Alvarado.

En septiembre de 2019 una balacera a la distribuidora del Manco que terminó con algunos heridos entre ellos García, que recibió varios tiros en la espalda y quedó hemipléjico. La víctima fatal fue Cristian “Rulo” Beliz, quien trabajaba en el lugar. Por este ataque, Mauricio Laferrara, hijo de Jorge y señalado tiratiros de Esteban Alvarado, fue imputado. Luego llegó a juicio como integrante de la banda de Alvarado y por dos crímenes. Recibió una condena a prisión perpetua.

En febrero del 2020 hubo otra balacera contra el lugar cuando el hijo del Manco entraba a la propiedad. El joven logró zafar y los plomazos dieron contra un patrullero que estaba en el lugar.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Clan

Dylan Cantero es uno de los hijos de Ariel “Viejo” Cantero, primer jefe de la banda Los Monos que luego continuaron sus hijos mayores.

El Viejo fue arrestado en mayo pasado y luego imputado junto a otras 23 personas por los delitos asociación ilícita, extorsión y balaceras, y, por esa causa, la jueza Valeria Pedrana le dictó prisión preventiva por dos años.

El Ariel, como también se lo conoce en el mundo criminal, había cumplido una condena a seis años de prisión por asociación ilícita como parte de la banda que orientaba su hijo homónimo, apodado Guille, y a mediados de 2020 quedó en libertad.

A principios de siglo fue condenado en Corrientes en una causa por transporte de marihuana, y ahora volvió a quedar involucrado en una investigación por drogas.

Uno de sus muchos hijos, Chanchón, cumple una condena a 14 años de prisión en la cárcel de Piñero por el crimen del policía Cristian Ibarra, ocurrido en julio de 2019 en una trama narco de la que participaba el efectivo.

Su hermano apodado Tatita, otro de los involucrados en esta causa por drogas, cumple en la misma prisión una condena a 18 años por el asesinato de una chica llamada Débora Natalí Fernández, ocurrido en marzo de 2020.

El viernes de la semana pasada, un sobrino suyo llamado Nahuel Alejandro Cantero, de 20 años, fue asesinado de al menos tres balazos en la puerta de su vivienda en el pasaje 2142 al 6900 del barrio Tío Rolo, ubicado en la periferia sudoeste rosarino, en lo que se sospecha que fue una venganza.