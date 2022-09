Impactante descubrimiento

Egipto: la cámara funeraria del rey Tutankamón podría contener la tumba de la reina Nefertiti

El ex curador del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Británico, Nicholas Reeves, advirtió que si bien la teoría no puede probarse -a causa de exploraciones de radar que no resultaron concluyentes- cobra fuerza a la luz de una nueva pista