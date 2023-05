Lobo presenta su segundo disco, “De la euforia al silencio”, junto a Señor Jiu

“En un momento pasamos de las luces de los escenarios, de no poder parar para grabar porque estábamos tocando y ensayando, a encontrarnos cada uno en su casa, con su instrumento, lejos de los shows y con la incertidumbre, la paranoia por no saber qué estaba pasando”, dijo e El Ciudadano Ruso Lamas, la voz de la formación rosarina Lobo. En ese contexto nació De la euforia al silencio, el segundo disco de la banda que tendrá su presentación oficial este sábado en el C.C. Güemes. La fecha contará también con la presencia de Señor Jiu, que luego de tres años vuelve a mostrar cinco nuevas canciones, presentando su EP Librehumeante.

Lobo comenzó su camino en 2017 pero fue en 2019 que decidieron grabar su primer disco, un material que, bien recibido por el público, los llevo a recorrer distintos escenarios del país. Si bien ya tenían temas nuevos, la vorágine de los escenarios no les permitía parar para grabar, hasta que un día todo se detuvo. Cuando el mundo volvió a andar, poco a poco, los músicos que integran la banda se fueron a la capital del país para comenzar a plasmar su segunda placa.

“La primera diferencia entre los discos es la madurez al momento de componer tanto la letra como la música. El primer disco fue grabado acá (en Rosario) y el otro en ION (Buenos Aires), que es uno de los estudios más importantes de Argentina. Estuvimos un par de semanas encerrados en el Saldías Polo Cultural, que es un espacio histórico de Buenos Aires en el que ensayaron el Flaco Spinetta, Fito y mucha gente del rock. Estuvimos ensayando y probando cosas hasta que llegó el día de la grabación. Eso nos brindó un crecimiento muy grande como banda, de hecho, no esperábamos que sea tan grande, nos volvimos con muchas cosas aprendidas”, contó el vocalista.

De la euforia al silencio cuenta con la producción de Juani Agüero, el guitarrista de Fito Páez; y Juan Manuel Colonna, que es baterista de Juanse. “Con Juani habíamos hablado hacía tiempo, un día tocaba Páez en Rosario así que nos dijo que quería escuchar un ensayo antes de decirnos que sí a nuestra propuesta de producir el disco. Vino, escucho un ensayo, y le encantó la banda. Nos dijo que lo quería producir pero con Juanma Colonna. Ambos aportaron un montón al disco, le dieron mucha luz. Le dieron a las canciones una visión distinta a la que nosotros teníamos, le fueron agregando guitarras, cortaron algunas cosas, agregaron los solos. La guitarra la grabó toda Juani, eso estuvo buenísimo”, puntualizó Lamas.

“En este disco encontramos el sonido que queríamos y veníamos buscando en estos cinco años”, aseguró el cantante. “Algunas canciones las tenía, otras las hice en pandemia”, confesó Lamas. “Hay temas a los que les dimos una vuelta y otros con los que me reencontré. Hay canciones del disco nuevo que estaban guardadas. Como por ejemplo «Pasillo» que no iba a salir nunca a la luz porque habla de la separación de mis padres, del fallecimiento de mi abuela. Y cuando Juani pidió canciones, los chicos vinieron a casa, buscamos canciones viejas que tenía y la mandamos con el fin de cumplir con una cierta cantidad de temas y cuando la escuchó le encantó. Ese tema tiene esa carga personal, como todas pero está particularmente me vuelve a muchos años atrás y me encuentro con ese chico que la escribió. No me acuerdo donde escribí cada canciones pero esa sí, porque me marcó mucho”, confesó.

Este sábado, Lobo va a dar un “show distinto” en el que van a sonar todas las nuevas composiciones del último disco. “Es la primera vez que va a sonar el disco entero en vivo. Para nosotros, tocar en Rosario es especial, es nuestra ciudad, el lugar que amamos, el lugar donde está la gente que queremos, nos sentimos muy cómodos tocando acá. Va a ser un show largo, con algunos covers y algunos invitados. Un lindo show y emotivo”, adelantó finalmente.

Para agendar

