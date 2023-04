Lionel Scaloni fue uno de los oradores del curso de formación de entrenadores en la Argentina

Lionel Scaloni, campeón mundial con el seleccionado argentino en Qatar 2022, participó de un curso de formación de entrenador patrocinado por FIFA y Conmebol en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza.

El nacido en Pujato brindó una charla virtual desde España y contestó preguntas de los técnicos de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, que fueron elegidos por las federaciones de sus respectivos países como miembros del seminario que se llevó a cabo del 11 al 15 de abril.

“Tuve grandísimos entrenadores y formadores, que me inculcaron cómo interpretar este deporte bajo los términos del respeto y la disciplina. Pero algo sobre lo que debemos incidir los entrenadores es dejar hacer al niño, que se manifieste adentro de una cancha, y corregirle lo que realmente valga la pena. No podemos decirle qué debe hacer todo el tiempo porque le sacamos la iniciativa y la inventiva”, sostuvo el último ganador del premio FIFA The Best al Mejor Entrenador.

“Si hablamos de fútbol base, de divisiones juveniles, que es donde empieza todo, y de cómo interpretar lo que es entrenar a niños, llegamos a la conclusión de que no es para cualquiera. Hay que tener vocación y paciencia”, expresó Scaloni.

Rocío Yañez, instructora del Instituto Nacional del Fútbol de Chile y primera mujer en dirigir en el fútbol profesional masculino del país trasandino, destacó la presentación del DT de la Selección Argentina: “Sus palabras para nosotros son muy significativas, porque nunca perdió el horizonte que nos gusta, y radica en estar centrado en el jugador, en orientar todo su trabajo en un aprendizaje significativo y cercano. Nos da mucha más fuerza de que ese es el camino correcto”.