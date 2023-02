Leo Genovese fue el único argentino premiado en los Grammy ya que Rosalía le ganó a Fito Páez

La artista española Rosalía se impuso el domingo por la noche en la 65ta. edición de los premios Grammy con Motomami en la terna de mejor álbum latino de rock o alternativo, para la que estaba nominado Los años salvajes de Fito Páez, uno de los tres representantes nacionales que tuvo la premiación junto al bandoneonista Juan Pablo Jofré y el pianista Leo Genovese, el único argentino que logró coronarse en su categoría. Entre las ternas, la cantautora estadounidense Beyoncé hizo historia al convertirse en la artista con más estatuillas en la historia de la ceremonia. Mientras que su par, Adele se quedó con el premio a mejor interpretación solo de pop.

Tras haber arrasado en los Latin Grammy, Fito Páez viajó a Estados Unidos para participar de la ceremonia en el Crypto.com Arena de Los Ángeles con la expectativa de poder alzarse con su segundo gramófono norteamericano, luego de haber ganado en el 2021 en esa misma categoría con su anterior álbum La conquista del espacio.

El rosarino compartía también esta terna con Jorge Drexler (Tinta y Tiempo), Cimafunk (El Alimento), Mon Laferte (1940 Carmen) y Gaby Moreno (Alegoría).

En tanto, el pianista santafesino Leo Genovese se impuso en la categoría de mejor solo improvisado de jazz por su interpretación en “Endangered species” que queda inmortalizada en el álbum Live at the Detroit jazz festival que selló junto a otras figuras del género como Wayne Shorter, Esperanza Spalding y Terry Line Carrington.

Por su parte, el músico Juan Pablo Jofré, que hace dos décadas está radicado en Estados Unidos, participaba con Aspire, en el que grabó composiciones propias y versiones junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección del italiano Enrico Fagone y la clarinetista coreana Seunghee Lee.

La estatuilla de mejor compendio clásico fue para los estadounidenses Starr Parodi y Kitt Wakeley por An adoption story en una nómina que completaban el pianista y director de orquesta canadiense Yannick Nézet-Séguin por A concert for Ukraine y el coro a cappella inglés Voces8 por The Lost Birds.

Además, en la terna mejores notas de un álbum figuraba el memorable Astor Piazzolla por The American Clavé Records, una caja producida por Nonesuch Records con álbumes que el bandoneonista y compositor publicó en los años 80 y cuya remasterización fue lanzada en mayo del año pasado.

En esa categoría, donde estaban nominados también Andy Irvine & Paul Brady, Doc Watson y Harry Partch, terminó ganando Wilco con Yankee Hotel Foxtrot (20th Aniversary Super Deluxe Edition).

Dentro de las principales categorías de los Grammy es posible destacar también a Samara Joy que se consagró como la mejor artista nueva y se llevó el premio al mejor álbum solista de jazz vocal con Linger Awhile, a Michael Bublé que se alzó con la estatuilla de mejor disco pop vocal tradicional de la mano de Higher y a Ozzy Osbourne junto a Tony Iommi que obtuvieron su mención como mejor actuación de metal por Degradation Rules.

Dentro de la larga lista de ganadores y ganadoras también están Rubén Blades y Boca Livre con su disco Pasieros (álbum de pop latino), Natalia Lafourcade con Un Canto por México – El Musical (álbum regional de música mexicana), Marc Anthony con Pa’lla Voy (álbum de música tropical latina) y Germaine Franco con Encanto (mejor banda sonora).

Récord

En una emocionante gala, repleta de shows de distinguidos músicos, como Bad Bunny y Harry Styles, se realizó la premiación a 12 ternas. Durante la ceremonia se destacó el triunfo del artista puertorriqueño, el ex cantante de One Direction y dos de las mujeres más icónicas en la historia de la música: Adele y Beyoncé.

Por un lado, la cantante obtuvo durante la gala su 32 galardón y paso a ser la artista con más Grammys en la historia de la premiación. De esta manera, se impuso a Georg Solti (31).

En esta ocasión, Beyoncé venció en las categorías a mejor canción de R&B, donde competía con: Good Morning Gorgeous de Mary J. Blige; Hrs & Hrs de Muni Long; Hurt me so good de Jazmine Sullivan; Please don’t walk away de PJ Morton.

Mientras que luego, obtuvo su premio a mejor álbum de música dance/electrónica, por su disco Renaissance. En esta terna, se encontraban: Fragments de Bonobo; Diplo, de Diplo; The Last Goodbye de Odesza y Surrender de Rüfüs Du Sol.

El Grammy a mejor interpretación solo de pop fue para “Easy on Me” de Adele. “Dije que no iba a llorar y ya estoy llorando. Le escribí esta canción a mi hijo en la ducha, cuando pensaba en cambiarle la vida a él”, manifestó la histórica cantante británica.