El actor Esteban “Chors” Lisazo, corredor de “Fuerza Bruta”, adelanta lo que viene en “ATAV2”

El artista argentino Esteban Lisazo, también conocido como Chors en sus redes sociales, ganó popularidad al interpretar a “El corredor” en el espectáculo Fuerza Bruta Wayra durante la gira mundial entre 2016 y 2018, se prepara ahora para su nuevo desafío, integrar el elenco de Argentina, tierra de amor y venganza 2. El multifacético artista de 35 años, nacido en Los Toldos (Buenos Aires), y con una trayectoria en ascenso que desarrolla entre el modelaje con la actuación, aseguró estar en “el mejor momento de su vida y carrera” y que sueña con disfrutar en breve con el “contacto directo con el público” que brinda el teatro. “La televisión obviamente da mucha popularidad y las repercusiones se ven después del estreno de algún capitulo, pero en cambio en el teatro, sabes que el público está ahí expectante, y que todo lo que vos hagas como actor en ese momento va a impactar directamente sobre las emociones de esa persona, que está esperando salir modificado de la sala”, señaló el artista.

Desde la cuna

Esteban Lisazo conoció el arte de la actuación desde muy pequeño, ya que sus tíos y padrinos, el actor Saúl y la actriz Araceli Lisazo compartieron con él varios paseos a sus lugares de trabajo, incluso cuando Saúl vivía en México, varios estudios de Televisa fueron espacio de juego del hoy joven actor.

“Son dos grandes artistas que me enseñaron a amar esta profesión. Aún recuerdo las veces que mi tío me llevaba a las grabaciones en Televisa. Entrar a un plató y ver todo en directo influyó de chico en mí y despertó una pasión que es la que tengo hoy en día. Incluso mi madrina Araceli, que siempre me llevaba a ver arte, cine, obras de teatro y museos interpretó a muchos personajes en teatro y pude ver todo tras bambalinas. No recuerdo su paso por la tevé porque yo era muy chico, pero sí cómo le marcó la vida el haber sido la esposa de Guy Willams, el actor de la tira el Zorro”, compartió.

En cuanto terminó sus estudios secundarios sabía que debía estudiar y prepararse en actuación, apareciendo rápidamente en trabajos como actor y modelo. Chors comenzó sus estudios de actuación a los 17 años en la escuela de teatro de la actriz Norma Aleandro, junto a Oscar Ferrigno, quienes fueron sus mentores y le ayudaron a dar los primeros pasos para aprender a ponerse en la piel de diferentes personajes.

Paralelo a sus inicios en el mundo de la actuación, comenzó a trabajar con agencias de modelos, para quienes hacía campañas fotográficas, demostrando su talento en diferentes pasarelas y en paralelo inició su preparación actoral con su maestro Agustín Alezzo.

Ya con las herramientas necesarias, Lisazo comenzó a focalizarse de lleno a los castings, tanto de teatro, cine y televisión, hasta tener su primer gran participación en la película Maradona – La mano de Dios una producción Italo-argentina del 2007, la cual era un film biográfico del futbolista dirigida por Marco Risi.

Desde ese momento, la pasión por la actuación de Esteban no se detuvo y participó en obras de teatro como Cruising (2016), Mesías (2019) y participaciones en la televisión como en la tira Educando a Nina (2016), Las estrellas y 100 días para enamorarse (2018).

En este trayecto llegó su gran oportunidad, participar en el show internacional Fuerza Bruta Wayra siendo elegido entre más de 2000 aspirantes, desempeñándose como “El corredor” desde el 2016 hasta el 2018.

Versátil

Mientras analiza algunos proyectos teatrales a los cual sumarse este año, el artista se prepara para salir al aire en Argentina, tierra de amor y venganza 2 (Atav). En la tira, Lisazo interpretará a un rugbier (ambientado en los años ochentas) que formará parte de la vida de uno de los protagonistas. “Amé haberlo hecho y participar de semejante tira fue un premio al esfuerzo”, sostuvo el actor y modelo que se mostró “agradecido a la vida”. “Que me tengan en cuenta para interpretar personajes en tiras tan importantes y poder trabajar y vivir de lo que me apasiona y amo hacer, es realmente muy gratificante –continuó-. Soy un agradecido. Además siempre es un desafío como actor ponerse en la piel de un personaje nuevo y en una época nueva, plantea nuevos retos que amo afrontar y siento que me enriquece como artista y como actor” y agregó sobre la telenovela: “No puedo decir la fecha, pero sí asegurar que se estrenará este año”.