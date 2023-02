Helena Bonham Carter, de “The Crown”, pide que Netflix quite la serie de su catálogo

La actriz británica Helena Bonham Carter recibió dos nominaciones a los premios Emmy por su interpretación de la princesa Margaret la exitosa serie de Netflix The Crown. Tal como pasó con el resto de los personajes, los saltos temporales del guión obligaron a que Leslie Manville se hiciera cargo del papel en la quinta entrega, algo lógico teniendo en cuenta que la historia se desarrolla a lo largo de décadas.

De hecho, Bonham Carter reemplazó a Vanessa Kirby, quien encarnó a Margaret en sus años de juventud. Lo curioso es que ahora que ya no trabaja más en la producción la actriz inglesa, que acumula una larga trayectoria cinematográfica en Hollywood, lanzó una encendida defensa de la monarquía británica, a la que claramente critica The Crown, y reclamó a la plataforma de streaming que levante la serie.

En una entrevista con The Guardian, la actriz comentó: “No creo que deban continuar con la serie. Me encantaron los episodios en los que trabajé, pero ahora es muy diferente. Cuando empezó The Crown era un drama histórico, y ahora se ha estrellado contra el presente”. No es la primera vez que la actriz toma una decisión de este tipo, ya en 2021 apoyó la moción del político británico Oliver Dowden para que Netflix aclare que el programa es una ficción histórica y no un documental.

En aquella oportunidad, Bonham Carter aseguró que la plataforma tenía “la responsabilidad” de hacer la aclaración. “Está dramatizado”, remarcó, por si hacía falta, en un podcast oficial de la serie. Y agregó: “Creo que tenemos la responsabilidad moral de decir: «Esperen chicos, esto no es un documental dramático, estamos haciendo un drama». Así que son dos entidades diferentes”.

En la misma línea que Bonham Carter, muchos críticos del programa expresaron su preocupación por la forma en que The Crown representa a la familia real británica. La actriz Judi Dench aseguró las representaciones de la monarquía de la serie como “cruelmente injustas”. También hubo objeciones a que se rueden escenas de la trágica muerte de Diana, una herida aún abierta del pueblo del Reino Unido.

“Con algunos de esos momentos aún tan frescos y perturbadores, se siente como si se estuviera cruzando una línea”, expresaron algunos miembros del equipo en diálogo con The Sun. No obstante, Netflix anunció que The Crown terminará en su sexta temporada, que cubrirá la década de 1990 en el momento de la muerte de la princesa Diana, ocurrida en 1997, y el período que siguió.