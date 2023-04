Las protagonistas de los ocho mejores equipos de Rosario palpitaron los cuartos de final del torneo

La recta final se acerca y este domingo se definirán los semifinalistas de la Copa Vanina Correa, el certamen organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol que nuclea a 40 equipos de las tres divisiones y que servirá de antesala para los torneos de cada una. Ocho clubes buscarán quedarse con el primer título del torneo que lleva el nombre de la histórica arquera de la Selección Argentina y ya es todo un emblema del fútbol rosarino.

Los partidos se jugarán todos en cancha de Banco y la acción comenzará desde las 9. En la previa de los cruces, referentes de los diferentes equipos palpitaron las instancias finales junto a El Hincha y realizaron un balance de lo que significó este torneo. El cronograma indica que Adiur contra Renato Cesarini abrirán la acción a las 9, luego jugará El Torito ante Morning, el tercer turno lo animarán Mitre de Pérez frente a Newell’s y Central se medirá con Social Lux en el cierre de la actividad.

Central vs. Social Lux

¿Cómo llegaron? Las Canallas vencieron en octavos de final 4-0 a Unión Americana, mientras que Mercadito goleó a Central Córdoba 7-1. Es uno de los duelos más llamativos de las llaves, por la historia de ambos clubes. Central, multicampeón del torneo local, aunque en los últimos años relegó el protagonismo, y Social Lux, que siempre estuvo en competencia por los campeonatos y finalmente logró conseguirlo en el 2022.

El Verde de Ludueña es actualmente el defensor del título de la máxima categoría. El año pasado peleó mano a mano con Newell’s por conseguir su primer campeonato local. De aquel plantel y cuerpo técnico a este hubo una gran renovación y ahora con caras nuevas buscará repetir esa campaña para quedarse con la primera edición de la Copa.

“Llegamos en un punto donde el trabajo de la temporada se va notando. Del plantel campeón varias jugadoras tomaron otros rumbos y el equipo se tuvo que transformar, incluido el cuerpo técnico, y muchas veces debemos unificar criterios para lograr el mejor juego posible y eso se va viendo entre semana. Las jugadoras confían en el trabajo y quieren dar el ciento por ciento en cada momento”, expresó Gastón Conrad, el DT Mercadito.

Además, el entrenador habló del cruce que se viene ante Central y destacó: “Estamos seguras de nuestras cualidades y de nuestras herramientas para poder hacer un partido destacable. Sabemos lo que puede hacer el rival y que será un partido duro. Esperamos eso y lo vamos afrontar como afrontamos todos los partidos”.

El formato de este torneo mezcló a los equipos de las tres categorías para que se crucen entre ellos y sobre eso, Conrad afirmó que “es más interesante”. “No se cortan, como fue el último torneo, solamente algunos equipos en lucha del campeonato. La intriga y la emoción son mayor en situación de cuadro y esto es fútbol sabemos que cualquiera puede ganar”, dijo.

“En cuanto a la suma de las demás categorías es bueno porque vas compartiendo con equipos que no te cruzas y ves el nivel, aún hay una brecha grande quizás con ciertos equipos, pero está en nosotros, todos los cuerpos técnicos de ARF, en ayudar a acortar esa brecha, el fútbol rosarino es hermoso y uno de los más competitivos, grandes jugadoras salen de acá y debemos seguir trabajando para eso”, cerró el técnico de Social Lux.

Gastón Conrad encabeza el cuerpo técnico junto a Yamila Ovelar Pettinari. El plantel completo del Verde de Ludueña está conformado por: Mayra Mansilla, Florencia Velázquez, Ariadna Carruchthers, Tatiana Consiglio, Evelyn Peralta, Magali Acosta, Rocío Di Natale, Joana Benítez, Marisol Bufornt, Lara Simiani, Stefanía Arabian, Nerina González, Rosario Gallardo, Antonella Insausti, Bárbara Souza, Dina Goffi, Marta Juárez, Ayelén Simiani, Agostina Poelman, Romina Onesto, Sarah Zellweger, Pilar Civetta, Cesia Moreyra y Brenda Lezcano.

Central, en tanto, es dirigido por Mauro Palacios y las jugadoras que integran el plantel de Primera Rosarina pueden competir también en la Reserva de AFA. Sobre el torneo, el DT afirmó que llegan “en pleno crecimiento”. Al mismo tiempo, destacó el nuevo formato de la Copa que lleva el nombre de una de las arqueras canallas: “Me parece una buena iniciativa porque estimula la competencia entre las distintas categorías”.

“Tenemos el desafío de que Central vuelva a ser protagonista en los torneos de rosarina y estamos buscando la forma y la manera de lograrlo”, declaró. Sobre el partido del domingo ante Mercadito, destacó que el equipo prepara “todos los partidos de la misma manera”. “Central exige salir a competir todos los partidos de la mejor manera”, amplió.

Las futbolistas que visten la casaca auriazul en la primera local son: Valentina Longhi Espinosa, Agustina Goncebat, Lara Bufarini, Jana Marullo, Luna Araujo, Camila Rojas, Fiamma Astudillo, Guadalupe Albornoz, Valentina Maldovan, Lucia Díaz, Lara Ponce, Nicole Avigail Fernández, Abigail Bogarin, Valentina Flores, Lorena Villalba, Aneley Nobles, Yandira Reales, Juana Cárdenas, Tiziana Blesi, Nerina Carruchthers, Brenda Martelli, Graciela Paris, Nayla Brizuela, Morena Laurora, Estefanía Sánchez, Julia Gómez Forte, Celeste Mercedes Kamlofsky y Rocío Micaela Robledo.

Mitre de Pérez vs. Newell’s

¿Cómo llegaron? El Tricolor venció 1-0 al conjunto B de la Lepra y el elenco A rojinegro se impuso por 7-0 sobre Fábrica de Armas. Carolina Velázquez, capitana de Mitre de Pérez, destacó que tuvieron una gran fase de grupos y que uno de los puntos fuertes es que lograron mantener el arco en cero.

“Al respecto del partido que se viene, estamos muy ansiosas yendo a practicar toda la semana. Estamos muy unidas con el equipo y nos estamos enfocando para poder lograr nuestros objetivos”, afirmó sobre el cruce contra la Lepra.

Sobre el formato del torneo, contó que al ser corto y por eliminación directa en instancias finales, las fue “incentivando semana tras semana para jugar el domingo y llegar a las últimas instancias”. Además, resaltó el nombre: “Nos gustó el nombre del torneo Vanina Correo que es una futbolista de Rosario que nos representará ahora en el Mundial”.

El DT de Mitre es Rubén Bueno, está acompañado por Antonio Sismondi, y el plantel lo integran: Antonela Medina, Alicia López, Marcela Vargas, Nazarena Ríos, Emiliana Yorruri, Tamara Coria, Celina Pereyra, Agustina Escudero, Virginia Godoy, Maia Maciel, Mariana López, Carolina Velázquez, Analía Arostegui, Camila Leones, Solange Menotti y Marilyn Freide.

Por el lado de Newell’s, quién analizó el presente del equipo en la Copa Vanina Correa fue el entrenador Javier Domenech, junto al plantel rojinegro: “Llegamos con muchas ganas y con confianza para lo que queda del torneo. Venimos trabajando con todo el cuerpo técnico para dar lo mejor y dejar a Newell’s en lo mas alto”.

Sobre el cruce contra Mitre, destacó: “Sabemos que es un rival duro. Estuvimos trabajando toda la semana ajustando cuestiones tácticas y también fortaleciendo al equipo tanto grupal como individualmente”. “Nos pareció un formato inusual pero que nos sirvió para poder afianzar al equipo y poder conocernos un poco mas ya que hay varias jugadoras de las inferiores y algunas chicas nuevas”, afirmó el DT sobre el formato del torneo que termina en unas semanas.

La Lepra hoy cuenta con 500 futbolistas que compiten y entrenan tanto en Rosarina como en AFA. El plantel de la primera local está compuesto por: Mailen Diaz, Ghia Salij, Emilia Huber, Agustina Vaudagna, Pilar Sabransky, Sasha Cantero, Ticiana Acosta, Martina Romero, Morena Muzzolon, Josefina Luppi, Guadalupe Guevara, Agostina Comba, Zoe Lucero, Lucia Berlen, Antonela Zaza, Chiara Bidondo, Dalma Friaz, Nadia González, Victoria Roldan, Nerea Gallegos, Tatiana Tevez, Ángeles Acosta y Daiana Potenza.

Adiur vs. Renato Cesarini

¿Cómo llegaron? Las Naranjas dejaron en el camino a Coronel Aguirre tras vencerlo 3-2, en tanto que las del elenco de barrio Alvear le ganaron 2-0 a Alianza Sport.

Huilen Scarano es jugadora de Renato Cesarini y confió que el grupo está unido y “con ganas de seguir por más”. “El equipo viene entrenando bien, pero todos los rivales son difíciles así que vamos a dar lo mejor como lo venimos haciendo para poder llegar a la final”, dijo sobre el duelo eliminatorio ante Adiur.

Estefanía Conrad, jugadora del Naranja también habló de cómo llega Adiur al cruce: “A esta instancia llegamos con un equipo que tiene mucho compromiso y amor por lo que hacemos, que trabaja cada semana para lograr los objetivos que nos propusimos a principio de año. Además de que somos un equipo con mucha confianza y comunicación, hay una gran calidad humana, que creemos que ahí hacemos la diferencia, el poder apoyarnos todas y el mantenernos juntas, que es lo hace que poco a poco lleguemos a esta instancia. Estamos muy contentas por lo que logramos hasta ahora, pero tenemos ganas y hambre de mucho más, vamos a seguir trabajando para eso y para todos los desafíos que se nos pongan durante el año”.

La futbolista, representante del club que hoy cuenta con más de 70 jugadoras, destacó también el trabajo del cuerpo técnico: “Hay mucho compromiso desde ese lado también y se encargan de que todo funcione para todas y nos mantengamos con esa confianza grupal. Son una gran pieza de todo esto”.

Ambas futbolistas coincidieron en que el formato de la Copa Vanina Correa fue positivo, tanto como para la preparación del torneo largo que se viene, como para conocer a otras pares con las que nunca se habían cruzado en competencia.

El elenco de Renato está conducido tácticamente por Lisandro Sena y lo integran: Corina Gómez, Tiara Fernández, María Acevedo, Huilen Scarano, Cecilia Tolaba, Patricia Castañeda, Ruthe Ramos, Lucila Gómez, Lucila Verón, Sasha Enrique, Priscila Padilla, Lourdes Maldonado, Joana Bargueto, Analía González, Milagros Candapay, Belén Cantero, Julieta Insaurralde.

En Adiur es Julieta Aguirre quien conduce el plantel integrado por: Antonella Campos, Camila Pajello, Constanza Monsalvo, Daiana Vilchez, Débora Mendoza, Estefanía Constanzo, Estefanía Conrad, Florencia Benítez, Florencia Donnet, Isabel Moreno, Lara Varrenti, Laura López, Leila Olguin, Leila Quintana, Lucia Dos Santos Botta, Lucia Duran, Macarena Martínez, Mailen Regaldo, Marilin Fernández, Melina Silva, Micaela Conrad, Priscila Romani, Sheyla Gómez, Sofia Deppeler, Sofia Tedesco, Sofia Vera, Tania Genovar, Valentina Laborde Cikes.

Torito vs. Morning

¿Cómo llegaron? El elenco de barrio Rucci accedió a esta instancia al golear 6-0 a Defensores de Funes, mientras que la Chinche derrotó 5-4 por penales a Oriental tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Gisella Galarza, capitana de Morning, destacó: “Estamos contentas de quedar entre los mejores ocho equipos, es un gran logro. Venimos bien y trabajando para calmar las ansiedades, que por ahí en un partido tan importante te pueden jugar en contra, aunque también a favor”. La futbolista afirmó que “sabemos algunas cosas de Torito” y que están trabajando en el punto fuerte de la Chinche: “Nuestro estado físico”. “Sabemos que va a ser un partido muy trabado y que no va a ser fácil ni física ni emocionalmente así que estamos trabajando en eso. Va a estar bueno, es una linda final que se nos viene”, analizó sobre el cruce del domingo.

Sobre el novedoso torneo, destacó que al haber mezclado a todas se pudo ver el progreso de las jugadoras y a equipos que en otros torneos no les tocaba enfrentar. “Estuvo bueno que pudieron armar equipos muchos que se desarmaron el año pasado y dio tiempo a que se puedan sacar carnets nuevos”.

La capitana también destacó el crecimiento que se vivió en el club en los últimos años. En 2018, cuando empezaron con Primera e Inferiores sólo tenían 15 niñas, hoy hay 100 de sub 8 a sub 16. “Yo arranqué cuando tenía 30 y me costó un montón, tuve que aprender un montón de cosas que no sabía y creo que la idea de que arranquen temprano nos da la ventaja para que ellas disfruten, trabajen, se diviertan”.

El equipo comandado por Santiago Gamboa está compuesto por: Gisela Galarza, Victoria Gauto, Florencia Varela, Valentina Carletti, Daiana Ariza, Nadin Pinat, Romina Bellia, Fiorella Urquieta, María Ghiara, Joana Galarza, Ferrer Katerina, Sofía Guzmán, Antonella Fabi, Elizabeth Gaite, Pamela Juárez, Iara Diaz, Melisa Veyra, Iara Ramos, Melina Acciaresi, Epifanía Ríos, Silvina Díaz, Lucila Saucedo, Ivana Venegas y Nahir Duberti.

En tanto que, Federico Fernández, DT de El Torito, club que este año intentará armar las categorías Sub 14 y Sub 16, también destacó la modalidad de la Copa por el hecho de poder conocer equipos al que nunca se enfrentaron por estar en diferentes categorías. “Está muy bueno para tomarlo también como preparación de cara a lo que va a ser ya el torneo de Primera A”, afirmó.

Sobre el andar en la competencia y la previa al partido ante Morning destacó: “Llegamos muy bien, fuimos de menor a mayor. Se sumaron muchas chicas y la idea era que se forme un buen grupo y un equipo competitivo. Estamos muy contentos con este inicio de año”

El plantel Naranja está integrado por: Jesica Arrazcaeta, Natalia Fernández, Belén Fernández, Ximena Alcaraz, Magali Altamiranda, Romina Sandoval, Tatiana Villarreal, Liz Maidana, Vanina Flamenco, Nanci Trescher, Paula Iommi, Malena Criscenti, Gimena Fernández, Jimena Gómez, Rocío Serra, Priscila Rosas, Silvina Pajon, Romina Páez, Sofía Coy, Camila Escalante, Daiara Flamenco, Daiara Romero, Antonella Manauta y Evelyn González.