Las chicas de Old Resian se consagraron hexacampeonas del Torneo Apertura de Rosario

Con autoridad y sin ceder ningún partido en el Torneo Apertura Femenino de Rosario, Old Resian se consagró hexacampeón. Las chicas del Tricolor demostraron una vez más que marcan el ritmo del rugby femenino en la Unión de Rugby de Rosario. En la definición del Final Four doblegaron a Jockey Club (Venado Tuerto) por 40 a 10. En tanto, las chicas de Los Caranchos se ubicaron en el tercer lugar y cuartas fueron las chicas de Logaritmo.

Para el 2023, Old Resian tuvo nuevo entrenador, Juan Soljan reemplazó a Adolfo Imhoff, quien cerró un ciclo por demás de exitoso. Soljan y sus jugadoras tuvieron que batallar con la ausencia de jugadoras históricas como Maricel Gori, capitana y referente, más las lesiones que tuvo a mal traer al plantel del equipo de Mendoza y Wilde. Pero las chicas del Tricolor, no le temen a la adversidad, conoce muy bien cómo combatir estas situaciones. Fecha tras fecha se fueron haciendo fuertes, para llegar al Final Four alineadas con un mismo objetivo: retener el título.

Por ese motivo el ¡Dale campeón! se hizo sentir en todo Fisherton, las chicas hicieron y hacen un gran esfuerzo. Todo ese tiempo invertido, empeño y dedicación rindió frutos.

Del actual plantel de Old Resian cuatro jugadoras estuvieron en los títulos ganados en 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023: Elisa Fonzo, Julieta Correale, Natasha Palacios y Ángeles Cervetto. Y además, la gran estrella el Torneo Regional en 2022.

CRÓNICA DE LA FINAL

La lógica impuso condiciones el pasado domingo en el Final Four del Torneo Apertura Femenino de Rosario. El formato establece que se juegan todos contra todos a una ronda, y en sus primeros dos partidos, Old Resian y Jockey Club Venado Tuerto, primero y segundo, respectivamente, en la etapa de clasificación, ganaron sus compromisos, dejando para ese tercer y último partido, la disputa del título, la gran final.

En la gran final, las chicas de Venado Tuerto capitalizaron un error en la recepción de las Tricolores y a los pocos segundos de juego, Janira Vallejos, de las mejores jugadoras del torneo, apoyaba el primer try del encuentro.

Las chicas dirigidas por Juan Soljan, tardaron segundos en responder y apoyar su primer try para igualar el score gracias a una tremenda medialuna de Magdalena Castro, que gracias a su velocidad fue imparable para la defensa venadense.

Con el encuentro empatado, Old Resian tomó los hilos del encuentro y de a poco empezó a imponer condiciones. Sheila Carlevaris, junto a Vallejos de las mejores del certamen, y Noeli Richetti impusieron diferencias desde lo físico y técnico, para lograr ambas dos tries cada una, más las cuatro conversiones de la capitana Elisa Fonzo, el score al final del primer tiempo quedo 33 a 5 a favor de las Tricolores.

En el complemento, Old Resian sólo marcó un try pero pudo haber logrado una mayor diferencia. En tanto, las chicas de Venado Tuerto defendieron con muchas ganas, bajaron el margen de error, presionaron y dicho esfuerzo tuvo su premio con el try de Soledad Otero en la última jugada del partido.

SÍNTESIS DE LA DEFINICIÓN

Old Resian (40): Natasha Palacios, Magdalena Castro, Noeli Richetti, Elisa Fonzo (capitana), Sheila Carlevaris, Yanina Ortiz y Ayelen Sosa. Ingresaron: Julieta Correale, Cecilia Filafilo y Marianela Tudino. No ingresaron: Ángeles Cervetto y Natasha Coria. Entrenador: Juan Soljan. Marcelo Vidal (PF). Luciana Fonzo (Manager)

Jockey Club (Venado Tuerto) (10): Janira Vallejos (capitana), Gisela Álvarez, Paola Guardia, Andrea Ferri, Soledad Otero, Nazarena Lanzini y Romina Machuca. Ingresaron: Agostina Velázquez, Barbara Ferraris Escola y Brenda Ledezma. No ingresó: Guillermina Rondari. Gustavo Cardone (Head Coach). Ignacio Rodriguez (entrenador de Forwards). Nicolás Alfonso (PF)

Tantos en el Primer tiempo: 21 segundos, try de Janira Vallejos (JCVT); 1m try de Magdalena Castro (OR); 3, 4, 5 y 7m goles de Elisa Fonzo por tries de Sheila Carlevaris (2) y Noeli Richetti (2) (OR). Segundo tiempo: 1m gol de gol de Elisa Fonzo por try de Noeli Richetti (OR); 6m try de Soledad Otero (JCVT).

Resultado final Old Resian 40-10 Jockey Club Venado Tuerto.

Árbitra: Brunella Bolatti (Rosario).

Cancha: Grantfield, Club Old Resian.

TODOS LOS RESULTADOS DEL FINAL FOUR

Old Resian 56, Logaritmo 0.

Jockey Club (VT) 24, Los Caranchos 10.

Old Resian 47, Los Caranchos 0.

Jockey Club (VT) 41, Logaritmo 0.

Logaritmo 0, Los Caranchos 10 (Caranchos fue tercero)

Old Resian 40, Jockey Club (VT) 10.

Old Resian campeón y Jockey Club (VT) subcampeón.

El Blanco fue tercero y Loga cuarto

Los Caranchos en mayores presentó el siguiente plantel para lograr el tercer puesto: Julieta Arroyo Márquez, Ornella Blesio, Mayra Fagunde, Nanci Farías, Belén González, Pilar Isabel González, Agustina Ordoñez, Gilda Palacios (capitana) y Macarena Rojo. Staff técnico: Nidia Kondratavicius, Tobías Saucedo y Fernando Balbi (entrenadores) y Claudia Canciani (mánager) y Solana Arena (colaboradora).

Logaritmo, si bien el rugby femenino del matemático tiene varios años de antigüedad, este fue su primer año en competencias, logrando ingresar al Final Four y ubicándose en cuarto lugar con el siguiente equipo: Lorena Acosta, Rosario Fabbrizi, Marisol Parodi, Febe Domínguez, Analía Gómez, Erika Rolón, Melisa Belardo, Florencia Alarcón, Valeria Costa, Danisa Golubenko, Camila Castro, Carolina Chamorro y Rocío Guerrero. Staff técnico: Gustavo Ordóñez, Miguel Sandoval y Pablo Cabrera (entrenadores) y Oscar Michelini (mánager).