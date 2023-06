A asegurar el pasaje: Newell’s visita a Santos en busca de la clasificación a octavos de final

La Lepra llega al choque con los brasileños con puntaje ideal, y logrará el objetivo de avanzar de ronda con una victoria en Vila Belmiro. Gabriel Heinze pondrá en cancha lo mejor que tiene y la única duda pasa por la inclusión o no de Brian Aguirre tras su paso por el Mundial Sub 20

Mientras Alejandro Domínguez chicanea por redes sociales a Lionel Messi, invitándolo a jugar y ganar la Copa Libertadores, Newell’s, el único club sudamericano que podría lograr alguna vez que eso suceda, vive una realidad más terrenal y buscará ante Santos en Brasil asegurarse el pasaje a octavos de final de la Sudamericana, el otro torneo internacional que organiza la Conmebol. La Lepra jugará ante Santos desde las 21.30, partido que será transmitido por la señal Direct TV, lo que obligará a los hinchas rojinegros a bucear en páginas de internet ‘piratas’ para poder verlo a la distancia.

El equipo de Heinze llega entonado al choque ante Santos. Puntaje ideal tras cuatro partidos, sin goles en contra de local, y con la clasificación a octavos en el bolsillo, que asegurará con un triunfo ante los brasileños para no tener que esperar que pasa con Audax ante Blooming o definir el boleto en la última fecha cuando reciba en el Parque a los chilenos. Un presente copero que adeemás lo posiciona por ahora como el mejor de los punteros de grupo, una ventaja de cara al futuro ya que eso le permitirá definir las llaves de play off como local.

El equipo no está confirmado, nunca lo está en la previa con el Gringo, aunque está claro que el descanso que tuvieron la mayoría de los titulares ante Sarmiento el pasado jueves fue la señal inequívoca de que el entrenador irá con la alineación que considera más titular. En ese sentido, todo indica que Jherson Mosquera será el lateral derecho y Bruno Pittón el izquierdo, ya que Heinze hoy los tiene por encima de Armando Méndez y Ángelo Martino. La ùnica duda pasa por la condición física de Brian Aguirre tras su participación en el Mundial Sub 20. El juvenil atacante entrena desde el sábado con el grupo y todo indica que irá desde el inicio. Si no lo hace, Jeremías Pérez Tica o Marcos Portillo con otro esquema son las opciones que manejó el técnico en su ausencia.

La probable de la Lepra: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Willer Ditta y Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Ramiro Sordo.

Santos no llega bien. En el Brasileirao está en mitad de tabla y en la Sudamericana tiene como única aspiración ser segundo y jugar los play off con los terceros de los grupos de la Libertadores. Para eso está obligado a ganarle a la Lepra, lo que lo pone en una situación de apremio que tal vez Newell’s pueda aprovechar.

¿Por qué Newell’s está tan firme en la Sudamericana? La realidad es que lo numérico muestra una perfección que tal vez no fue igual en la cancha. Pero eso importa poco a la hora de conseguir la clasificación a octavos, aunque sí es trascendente si la Lepra aspira a llegar a instancias decisivas, incluso a la final que se jugará en Montevideo. Como pasa muchas veces, el impulso de los buenos resultados genera un contagio anímico que después se transfiere a lo futbolístico. El equipo siente que va a ganar incluso cuando el partido no se muestra sencillo o favorable, y ese aura de imbatibilidad lo lleva a lograr el resultado. Sucedió en Chile con Audax y también con Santos en Rosario. Es un ‘círculo virtuoso’ en el cual parece estar el equipo de Heinze en esta Copa, incluso sin que le afecten los resultados en la Liga, aunque esos partidos se jueguen casi en simultáneo con los de la Sudamericana.

¿Hasta dónde puede llegar Newell’s? Por ahora el objetivo es clasificar a octavos de final. Luego ver quiénes serán los ganadores de los play off y esperar el sorteo del 21 de julio, para conocer rival. Y desde allí serán llaves a matar o morir donde entran en juego muchas cosas, incluso algunos posibles refuerzos que se pueden sumar en el camino. Lo ideal sería abrochar el pasaje frente a Santos y mantener el aura de supremacía copera. Para soñar con algo más hay tiempo.