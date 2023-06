¡Día D en el Grantfield! el Apertura Femenino juega su instancia final en busca de las campeonas

Llegó el domingo más esperado por todo el Rugby Femenino de Rosario: la jornada completa en el Grantfield para disputar el Final Four por el título del Torneo Apertura Femenino organizado por la Unión de Rugby de Rosario. La actividad comenzará a las 11, habrá tres niveles de competencias: mayores, juveniles y prejuveniles. Las chicas de Old Resian defienden el tricampeonato y en juego además estarán los dos pasajes al Regional del Litoral Femenino.

Después de tres fechas de clasificación que se realizaron en Carcaraña, Pergamino y Los Caranchos, los ocho equipos quedaron divididos en dos zonas, por un lado Old Resian, Jockey Club (Venado Tuerto), Logaritmo y Los Caranchos, que competirán por el título rosarino, y por el quinto puesto competirán: Provincial, Gimnasia (Pergamino), Unión Casildense y Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás.

El formato para ambos niveles será el de Final Four, todos contra todos a una solo vuelta. El equipo que sume más puntos será campeón por un lado y por el otro terminará quinto.

Cronograma de partidos, en cancha 1: Old Resian vs. Gimnasia (Pergamino) en juveniles a las 11; en mayores a las 11.10: Old Resian vs. Logaritmo y desde las 11.40: Unión Casildense vs. Provincial; a las 12 en Juveniles: Old Resian vs. Rosario y cierre del primer bloque de partidos a las 12.20 en Pre Juveniles: Old Resian vs. Rosario. En tanto, en cancha 2 se jugarán dos partidos en mayores: Los Caranchos vs. Jockey Club (Venado Tuerto) a las 11.20 y desde las 11.40, Gimnasia (Pergamino) vs. Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás.

Luego de un intervalo para descansar la actividad regresa a las 12.40 con un duelo de mayores: Old Resian vs. Los Caranchos y a las 13: Provincial vs. Gimnasia (Pergamino); 13.20 en Juveniles: Gimnasia (Pergamino) vs. Old Resian y 13.40 en Pre Juveniles: Old Resian vs. Rosario. En tanto, en cancha 2 se jugarán dos partidos en mayores: 12.40 jugarán Logaritmo vs. Jockey Club (Venado Tuerto) y desde las 13, Unión Casildense vs. Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás.

Tras el segundo intervalo llegarán el último bloque de partidos en los que al finalizar podremos conocer a las campeonas y al equipo que logré el tan ansiado quinto puesto. En cancha 1 a las 14, el duelo entre primeras y segundas en la fase de clasificación: Old Resian vs. Jockey Club (Venado Tuerto) y a las 14.20: Provincial vs. Cremería de Carcaraña & Belgrano de San Nicolás, ambos partidos en mayores. Y el último partido en Juveniles lo disputarán: Rosario vs. Gimnasia (Pergamino). Mientras que en cancha 2 se jugarán dos encuentros de mayores: Logaritmo vs. Los Caranchos y Gimnasia (Pergamino) vs. Unión Casildense.