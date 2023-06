La “maldición” que sufrió el arquero del Inter de Miami que criticó la llegada de Lionel Messi

El nuevo compañero de Messi en Inter Miami, Nick Marsman, fue picado por una araña venenosa luego de pasear con su familia en un zoológico.

El arquero neerlandés de 32 años había criticado la llegada del astro rosarino al club estadounidense.

El futbolista suplente de Drake Callender en el equipo de la Florida estuvo tres días internado por el ataque del arácnido y en las últimas horas recibió el alta médico. Ahora deberá seguir la recuperación en su casa y se perderá el próximo partido contra Philadelphia Union este sábado por la Mayor League Soccer (MLS).

La noticia fue confirmada por su pareja Nathalie den Dekker en las redes sociales. “La desventaja de vivir en un clima tropical es que si vas al zoológico y te pica una araña venenosa… terminas hospitalizado por tres días”, escribió la modelo en las historias de Instagram. A su vez, subió una foto de Marsman acostado en la cama del hospital.

Cuando el neerlandés volvió a su domicilio, su mujer subió otra imagen de Marsman abrazado a su hija. “Feliz de tenerte de vuelta en casa. Ahora mejórate pronto”, festejó.

El arquero jugó solamente un partido durante la temporada actual, en el triunfo por 1-0 ante Charleston, club de la segunda división, por la US Open Cup. Su vínculo con la institución de Florida finaliza el 31 de diciembre de este año.

Cuándo cuestionó la llegada de Messi al Inter Miami

Marsman expresó que Inter Miami no está listo para recibir al ex jugador del París Saint-Germain (PSG) y Barcelona. “Tenemos un estadio temporal, la gente puede entrar en el campo de juego, vamos al estadio sin ningún tipo de seguridad. Espero que (Messi) venga, pero no están preparados”, sostuvo en declaraciones a la prensa.