Kily González arregló con Unión para ser el técnico del equipo ante la salida de Sebastián Méndez

El ex DT de Central tendrá en el Tatengue su segunda experiencia al frente de un plantel. Tomás Costa y Ricardo Dealberto serán sus ayudantes

Cristian “Kily” González, toda una referencia de Rosario Central como futbolista y luego como entrenador, en la que fue su única experiencia al frente de un plantel profesional entre 2020 y 2022, fue designado hoy por la directiva de Unión, de Santa Fe para reemplazar en el cargo a Sebastián Méndez, quien ayer se alejó del “tatengue” intempestivamente para sumarse a Vélez Sarsfield.

Así, apenas 24 horas después de la convulsión que provocó la partida del “Gallego” Méndez, el “Kily”, de 48 años, tendrá su segunda oportunidad como director técnico, ahora fuera de la casa que lo vio nacer y lo cobijó tanto en sus primeros pasos como futbolista como en los de entrenador.

“El Club Atlético Unión comunica que se llegó a un acuerdo para que Cristian González sea el próximo entrenador Tatengue. Su cuerpo técnico estará integrado por los entrenadores asistentes Tomás Costa y Ricardo Dealberto. Los preparadores físicos serán Damián Hernández y Diego Rousse. ¡Éxitos, Kily!”, fue el texto del comunicado de bienvenida de la entidad santafesina.

González se hará cargo del equipo a partir del miércoles y allí se verá si estaría dirigiendo ya el próximo viernes, cuando Unión, que viene de ganarle a Independiente por 3 a 0 en Santa Fe, visite a Atlético Tucumán, desde las 21.30, por la 22da. fecha del campeonato de la Liga Profesional.

Duro con el Gallego

El presidente de Unión, Luis Spahn, expresó su desagrado por la decisión del técnico Sebastián Méndez de abandonar el club para marchar a Vélez en pleno desarrollo de la Liga Profesional.

“No la comparto ni la justifico”, afirmó el dirigente sobre la determinación del entrenador, al margen de las razones que pudieron motivarla. “Las personas toman sus decisiones en base a emociones, expectativas, necesidades. Desconozco cuánto vale para Méndez la posibilidad de ir a Vélez, de regresar a Buenos Aires, de estar a diario con su familia y su hijo”, matizó.

En diálogo con el canal TyC Sports, Spahn reveló que tuvo un primer indicio de su salida el viernes y la confirmación el sábado, antes del partido con Independiente (3-0) en Santa Fe. Ese mismo día, por la noche, recibió un llamado del titular de Vélez, Sergio Rapisarda, que no respondió.

“Estaba en un estado emocional muy intenso, preferí no atender para no decir cosas de las que después pudiera arrepentirme”, reveló.

Spahn nunca tuvo la noticia de boca del entrenador: “Pensé que me iba a llamar después del partido pero no lo hizo. A veces no es fácil llamar para explicar lo inexplicable”.

Méndez, de 45 años, abandonó el club santafesino en el mejor momento de su ciclo de once partidos, con un invicto vigente de seis partidos (cuatro victorias y un empate). El Gallego tomó al equipo en la última posición de la Liga, en puesto de descenso por la Tabla Anual, y lo dejó 21 con siete rivales por debajo.

Sin embargo, el entrenador rompió su contrato en Santa Fe para regresar al club de sus orígenes, en el que jugó más de 200 partidos entre 1994-2002 y festejó tres campeonatos en los ciclos de Carlos Bianchi, Osvaldo Piazza y Marcelo Bielsa.

Por último, Spahn no descartó el inicio de acciones legales contra Méndez, una vez resuelta la llegada del nuevo director técnico. “En una próxima reunión de Comisión Directiva decidiremos la forma de actuar”, adelantó.