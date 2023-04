Juan Carlos Baglietto: “Ver a mi hijo interpretándome en la serie de Fito es un orgullo total”

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale regresan este sábado a la ciudad con su nuevo show. Esta especie de unión familiar musical que se viene sosteniendo hace más de treinta años entre giras, discos, composiciones, reversiones y conciertos, desde aquél Postales de este lado del mundo, recorre el país con su repertorio renovado, en el que muestran clásicos del rock y la Trova en formato de tango, además de sus mejores éxitos. En diálogo con El Ciudadano, Baglietto compartió la alegría de volver a su ciudad en el marco de este concierto, confesó que le encantaría ver el clásico entre Newell’s y Central este domingo, aunque no tiene su entrada, y se mostró orgulloso de que su hijo Joaquín, cantante y actor, lo interprete en sus años de juventud en la serie sobre la vida de Fito Páez, El amor después del amor, que Netflix estrenará el próximo miércoles 26. “Fue muy fuerte saber de la noticia, muy emocionante, y por algunos fragmentos que vi Joaquín está muy pero muy bien y es un orgullo total que esté en esa producción y que haga de mi. Es toda una rareza (risas) que nunca me hubiera imaginado, pero a su vez me llena de felicidad verlo y saber que tengo un hijo que es un gran actor y que además canta mejor que yo”, confió el cantante rosarino que divide sus días entre la gira con Vitale, la producción de su nuevo disco y los preparativos para la fiesta de 15 años de su hija Clara, con quien no bailará el vals por ser ya “una antigüedad”, pero sí se moverá al ritmo de algún tema de Taylor Swift, ídola de la joven.

Nuevo show

Si bien el nombre del concierto que presentará el dúo en la ciudad no tiene sorpresa alguna, Baglietto remarcó: “Así somos, dos tipos que se visten de negro y se sientan en una butaca. No me van a ver con peluca ni nada de eso, pero les aseguro que vamos con un concierto con canciones hermosas, incluso varias joyas que, para darnos un gusto, le hicimos arreglos tangueros y quedaron mucho más hermosas aún”.

Si bien es una costumbre de Vitale y Baglietto que cada concierto incluya una pieza del 2×4, esta vez serán dos tangos muy especiales los que abrirán ese segmento: “Cuartito azul” y “Sur”, el preferido del padre de Juan Carlos y del papá de Lito, respectivamente. “Los cantamos con mucha emoción y seguramente el público los va a disfrutar. Además tenemos listas las versiones tangueras de «Viernes 3 AM» de Serú Girán, «Sobre la cuerda floja» de mi primer disco, que es un tema de Fito y «El otro cambio» de Litto Nebbia porque nos encanta hacerlo y porque creemos que le aportamos un carácter distinto a esas obras. Es tomarnos una licencia que nos permite dar otra visión”, adelantó.

Y continuó: “Mi viejo era cantante, aunque nunca lo fue de manera profesional. Él cantaba siempre en las reuniones familiares, esas que ahora ya no se hacen. Recuerdo que eran mesas largas y éramos como cincuenta. El cantaba y yo lo acompañaba con la guitarra. Era muy chiquito. En realidad, toco la guitarra desde los 5 años, pero cuando me di cuenta de lo que hacía mi papá, la practiqué porque quería tocar ese tango con él, así me sumaba al show familiar. Era hermoso”.

Viajes en familia

En la misma línea de los recuerdos familiares, Baglietto repite el orgullo por sus tres hijos varones artistas (Fermín, Joaquín y Julián) y por la adolescente Clara. “Cada uno fue haciendo su carrera por su propia pasión y no por los likes que puedan conseguir. Eso lo aprendieron desde chicos”, mencionó.

Del concierto en Rosario formará parte Jano, hijo de Lito, y Julián Baglietto suele acompañar al dúo en la batería, pero en esta oportunidad no vendrá a Rosario y en su lugar estará el músico Martín González Puig, hijo del reconocido Lucho González. “Esta vez reemplazamos a mi hijo por otro al que conozco de muy chiquito. Porque cuando salíamos de gira con Juancho Perone (destacado percusionista rosarino), allí estaban Julián con 6 y Martincito con 3 años. Era toda una familia musical. Los chicos mamaron la ruta, el oficio, y siempre me interesó que entendieran y supieran de qué trabajaba su padre. Es así que habrán dormido como mil noches en los estuches de los instrumentos. Así ha sido nuestra vida y su crianza”, recordó.

Pero al mismo tiempo aclaró: “Acá muchos deben pensar que se viaja en jet privado, lleno de sirvientes que te resuelven la vida y no es así. Con Lito y muchos músicos del país hemos compartido viajes de este tipo, en familia, hasta hoy se asombran de verte en el supermercado (risas). Y en general, la mayoría de los músicos son gente de familia que vive una vida bastante normal debajo del escenario, no unos reventados que viven tirados por ahí, drogados y sin saber en qué día están. No te voy a negar que tuve mi época de trasnoche, de borracheras, de salidas, pero fue un momento y pasó de largo. Lo importante son los hijos”.

En tanto, sobre su relación con el público, Baglietto fue mucho más allá y agradeció la fidelidad de quienes los siguen tanto en su propuesta a dúo como en cada una en solitario. “El amor que recibimos de la gente es tremendo .Es enorme. Y mirá que nosotros somos los personajes menos atractivos del mundo para la televisión actual porque somos dos gordos plomos que nos vestimos de negro y nos sentamos en una banqueta (risas). Pero nos tomamos las cosas en serio y la pasamos muy bien, sin solemnidades, siempre trabajando para dar algo diferente en cada concierto. De hecho, la gente no es estúpida como para seguirnos luego de cuarenta años si no le ofrecemos nada. Así que seguimos con nuestra fórmula y mal no nos va”, señaló.

Próximo disco

En medio de la gira por el país con su nuevo show junto a Vitale, Baglietto lleva algunos meses trabajando en el que será su próximo disco, material que “podría salir antes de fin de año”.

“Estoy trabajando con varias canciones y algunas otras cosas que escribí y Sandra Corizzo musicalizó. Hicimos un trabajo a distancia muy interesante y luego nos juntamos en el estudio y puedo decir que va cobrando forma. Igual acá es todo prueba y error, o bien escuchás una y se te ocurre que necesita un flautín y los volvemos a grabar con el flautín que queríamos. Lleva su tiempo, pero son las ventajas y desventajas que tiene la autogestión y el tener un estudio de grabación propio y a disposición”, argumentó finalmente.

Para agendar

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale presentarán este fin de semana su nuevo show en la ciudad. Será este viernes en el Teatro Dante de Casilda y el sábado desplegarán su repertorio en Rosario, desde las 20.30, en el teatro El Círculo, de Mendoza y Laprida. Las entradas, desde 2300 pesos, se pueden obtener en la boletería del teatro y a través del sistema Ticketek.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Carlos Baglietto (@bagliettojuanc)