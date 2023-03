Joselina y El Guillem presentan este viernes el disco “El duelo y el movimiento”

Este viernes, el dúo integrado por Joselina Casadei y Guillermo De Pablo presentará oficialmente su nuevo disco titulado El duelo y el movimiento. El material tiene siete canciones y es el resultado de un intercambio creativo desarrollado en tiempos pandémicos, desde Barcelona hasta Santa Fe y Rosario, donde estos músicos parten del tango para dar lugar a influencias de otros ritmos. La presentación en vivo contará con la presencia de Cecilia Zabala, Romina Vega Soto, Inés Dotto, Lucía Prokopovsky y Agustin Casenove, como invitados e invitadas especiales.

El duelo y el movimiento está inspirado en temas universales como el desamor, el movimiento, los duelos y los cambios, canciones sencillas donde ambos se animaron a contar quiénes son en este presente; a transitar a través de la música las angustias y vivencias cotidianas que se vieron además atravesadas por la contingencia de una pandemia mundial que hizo que el mundo se detenga.

“Las canciones de este disco surgieron hace algunos años. Veníamos muy del tango y teníamos un puñado de canciones que no podían formar parte de ninguna de las formaciones en las que tocábamos. Entonces nos empezamos a intercambiar esas canciones. El Guille estaba viviendo en Barcelona en ese momento. Buscábamos cerrar algunas cosas de las melodías y las letras de esas canciones”, relató Joselina en diálogo con la mañana de Radio Nacional Rosario.

Y continuó: “En un momento, cuando él vuelve a Argentina, dijimos: «Vamos a hacerlo sonar». Pero no imaginamos que iba a tomar este vuelo porque eran canciones que no estaban tan cerca del género tango. Desde el tango es más fácil acercarse a la música litoraleña o al chámame que a la canción en sí. Pero apostamos a esta ciudad que tiene tanta cultura de canción, de letras, y hay un público acá que disfruta mucho de lo nuevo. Eso es muy lindo del público rosarino: disfruta de lo nuevo y está acostumbrado a escuchar poesía nueva, artistas nuevos. Entonces aprovechamos y nos mostramos porque las canciones que uno compone hablan un poco de lo que nos pasa a nosotros”.

Joselina es cantante, compositora, docente, gestora cultural y licenciada en fonoaudiología. Empezó a hacer música a los 9 años cantando y tocando el piano, formó parte de agrupaciones de distintos estilos, y desde 2014 integra la cooperativa Mutar formada por músicos y músicas tangueras rosarinas, un espacio desde el que las artistas locales revistan el tango con perspectiva de género. “Hace bastante que venimos tratando de resinificar un poco el género porque al ser popular tiene que empaparse de lo que pasa. Yo también integro Mujeres Tangueras Rosario que también hacemos bastante movida”, enumero.

“Un poco lo interesante de todo esto es que uno escribe y no sabe qué vuelo van a tomar las canciones. Hace poco tocamos en el CCK y subimos un video para que lo pudiera escuchar toda la gente. Cuando lo escuchó una conocida de Mendoza nos dijo: «Qué lindo cover que hacen del «Candombe urgente», acá lo cantan en las marchas feministas». Y es un tema mío. Son de esas canciones que empiecen a circular de ese modo y es increíble lo que pasa, impredesible, porque además estamos haciéndolo desde lo sincero”, destacó.

“Lo que nos moviliza es decir lo que tenemos para decir, cosas que no encontramos en otras canciones y que, de a poquito, va contagiando a otra gente que se siente, de algún modo, identificados con eso”, agregó.

Las canciones de este nuevo disco hablan mucho de duelos y de viajes. “Yo soy de Santa Fe y tengo mucho kilómetros recorridos (risas). El Guille también ha hecho muchas giras. Entonces las canciones hablan de lo que nos pasa respecto de los viajes y de los amores. En el tango parecía que el amor quedaba sólo en un lugar; nosotros hicimos algunas canciones del amor que no fue pero que no es tan terrible. Se apostó a algo, no fue, pero se sigue adelante y está todo bien. No llevarlo al dolor, el despecho que quizás está más ligado con la impronta más clásica del tango”, agregó.

Desde 2019, Joselina integra La Rompiente, grupo de tango de composiciones originales. Con esta banda editó el EP Pura Ingratitud (2020) y el LP Decisión/Lamento y ganó la convocatoria del Nuevo Cancionero Federal para grabar y filmar en los estudios CIAM de Tecnópolis, “Suban” para tocar en el CCK. También tocó en el Festival Facaff (2022) y en el Festival Nuevo Cancionero Federal (2023).

El duelo y el movimiento nació en 2020, cuando “con la pandemia se paró el mundo”, dijo la cantante. Y continuó: “Brotaron plantas donde antes no había y se limpiaron aguas que ya se volvieron a contaminar. Y pareciera que en la vorágine de este año que arranca muchas cosas se olvidan. Que la cultura sea noticia es súper importante. Cuando uno va presentar un disco hace una especie de racconto, como un cierre. Cuando uno hace un disco y se anima a mostrarlo abre un espacio de vulnerabilidad, somos nosotros con lo que nos pasa. Pero que la cultura sea noticia es una apuesta, con el público que se acerca a escuchar”.

Cabe destacar también que Guillermo De Pablo estudió guitarra y composición con Javier Ramírez, Martín Tessa, Leandro Nikitoff, Edgardo Cardozo, Juan Falú, Julián Peralta, entre otros. Además, participó del grupo Pasaje Noruega donde se desempeñó como guitarrista, arreglador y compositor. Con ocho años de actividad, la referida agrupación editó dos materiales discográficos: Mestiza (2014) y Febril (2017).

En más de quince años como instrumentista, De Pablo o El Guillem ha participado en la grabación de más de diez producciones discográficas, como músico sesionista y compositor.

Desde 2013 a 2015 fue parte del Quinteto de Guitarras de la Casa del Tango, de la Municipalidad de Rosario, bajo la dirección del maestro Martín Tessa. Actualmente trabaja como compositor e intérprete en la obra de teatro Los tesoros inexplicables, el estante de los muertos bajo la dirección de Irupé Vitali.

Para finalizar la charla en Radio Nacional Roberto Fontanarrosa, Agustín Casenove, quien participó del disco con su guitarra y aportó algunos arreglos, opinó sobre el movimiento cultural rosarino muchas veces invisibilizado. “Hay una producción cultural muy rica en esta ciudad, muy variada y en todas las ramas del arte con mucho trabajo. Hoy en este contexto (de violencia) no aflora como una característica fundamental de la ciudad y de la región nuestra cultura. Estamos carentes de lugar, muchas dificultades económicas que han hecho cerrar lugares que eran de encuentro”, dijo.

Y en el mismo sentido, Joselina agregó: “Más allá de lo económico, la dificultad se da por ciertas políticas públicas que deberían acompañar esas cosas. Es importante apostar a espectáculos que son autogestivos y no son sólo los que suceden gratis en ciertos espacios porque genera más diversidad y permite recuperar el trabajo que se había perdido. Si no hay medidas para acompañar es difícil sostener espacios colectivos; estamos juntando el mango, a todos nos pasa. Somos músicos, somos todos profesionales y éste es nuestro trabajo. Es importante arengar al público que tiene el poder de seguir sosteniendo”.

Para agendar

El dúo integrado por Joselina y El Guillem presentará el disco El duelo y el movimiento este viernes, desde las 21, en la Terraza del multiespacio provincial Lavardén de Sarmiento y Mendoza. Las entradas están a la venta en entradaslavarden.com o en la boletería del referido espacio provincial.