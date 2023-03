Sin DT y con suplentes: Panamá enfrentará a la Selección Argentina con equipo alternativo

El seleccionado de Panamá confirmó que el próximo jueves visitará a la Argentina con un equipo alternativo ya que reservará a sus habituales convocados para la Liga de Naciones de Concacaf.

Después del anuncio del miércoles con los 20 futbolistas convocados para enfrentar al seleccionado campeón del Mundo, la Federación Panameña publicó una nueva nómina con los 23 jugadores que se quedarán en Panamá con el entrenador español Thomas Christiansen.

Los jugadores que enfrentarán al equipo liderado por Lionel Messi son, en su gran mayoría, de la liga local, mientras que la Selección que visitará a Costa Rica por la Liga de Naciones de Concacaf tiene más recorrido internacional.

¡LOS CONVOCADOS 🆚 🇦🇷! Presentamos la lista de convocados de #PanamáMayor 🇵🇦 para el partido amistoso del próximo jueves 23 de marzo 🆚 @Argentina 🇦🇷 en Buenos Aires.

🏟️ Monumental

⏰ 7pm

Incluso, el entrenador español ya había avisado que ni siquiera iba a viajar a Buenos Aires para participar de la fiesta de los Campeones del Mundo y en su lugar estará su ayudante y histórico exfutbolista panameño Jorge Dely Valdés.

“Para mí sería ilusionante ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero no es la prioridad. No iré a Argentina, porque para mí la prioridad es la Nations League y no me la quiero jugar de ninguna manera”, indicó el entrenador.

Pese a la invitación de la AFA, Christiansen decidió priorizar su participación en el torneo de la Concacaf ya que Panamá necesita un resultado positivo contra Costa Rica para clasificar al Final Four.