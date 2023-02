Jonathan Menéndez: “El mundo Newell’s es un locura, lo de la gente es increíble”

El cierre del libro de pases trajo dos caras nuevas al Parque, dos jugadores importantes que Gabriel Heinze tentó para sumar en sectores del campo de juego donde no le sobra el recambio.

Newell’s compró el pase del lateral izquierdo Ángelo Martino en 1,5 millones de dólares, una cifra más que interesante en un mercado donde los clubes argentinos no tuvieron tanta billetera. Y también acordó la cesión a préstamo y con cargo de Jonathan Menéndez, un delantero que ya había sido sondeado en otros recesos, y que esta vez llegó por el convencimiento del Gringo.

Tanto Martino como Menéndez comenzaron a entrenar la semana pasada y están disponibles en caso de que el técnico decida incluirlos el sábado frente a Defensa y Justicia.

“Heinze nos está contando sus movimientos en estos primeros días para que nos podamos acoplar. Vengo al más grande de Rosario y estoy muy entusiasmado”, confesó Menéndez, que rescindió su vínculo con Vélez y llegó al Parque con el visto bueno de la MLS.

“Vengo de una temporada donde no tuve muchos minutos, pero hice la pretemporada ahora y me siento muy bien físicamente. Si el técnico lo dispone estoy para jugar el sábado contra Defensa y Justicia”, destacó el delantero, quien podría ser una opción para ocupar el lugar del lesionado Francisco González.

“Me comentaron que voy a ser el jugador con más experiencia en mi posición. Estoy más maduro que los años anteriores y creo que puedo ayudar mucho al equipo”, agregó el atacante de 28 años.

En referencia a los motivos de su decisión de venir a Newell’s, el ex Talleres no pudo evitar hacer mención a la gente. “El mundo Newell’s es una locura, lo que se vive en la cancha es increíble. Estoy ansioso para darle lo mejor al club”, confió.

El otro protagonista del día, presentado también en conferencia fue Ángelo Martino, quien ya jugó este torneo para Talleres en la primera fecha y fue expulsado.

“Vengo de hacer pretemporada y jugué los amistosos y la primera fecha con Talleres. No sé cómo está el tema del papeleo pero estoy disponible. Con mi tío (Gustavo Alfaro) tengo una relación familiar y trato de consultarlo y apoyarme en él y no dudo en decirme que venga a Newell’s”, señaló el lateral zurdo.

La apuesta de Newell’s por traer a Martino tuvo como competencia a Racing, que también pretendía sumarlo. “Hablé con Mariano (Toedtli) y después cuando se había definido todo hablé con Gabriel (Heinze). Me terminé definiendo por venir a Newell’s por lo que significa el club. Me tentó la opción de venir por el grupo y por lo que se jugará y entiendo que es un paso muy importante en mi carrera”, confesó.

Y agregó: “Se pelean grandes cosas este año. No hay que descuidar nada. Hay un buen grupo para estar bien en las tres competencias. La internacional siempre tienta y esperemos que se dé lo mejor”.

En cuanto a su posición en el campo, Martino sostuvo: “He jugado en varios puestos. Yo venía de jugar un 4-4-2 y acá debo adaptarme a otro esquema, pero con los días y los videos que me mostraron ya me adapté a lo que pretende el cuerpo técnico. Me siento cómodo como lateral pero no tengo problemas en ayudar al equipo en donde sea”.