Javier Pascale, el médico que busca terminar con los gobiernos del PS en Villa Gobernador Gálvez

El doctor Javier Pascale será uno de los animadores de las próximas internas del mes de julio, donde Villa Gobernador Gálvez comenzará a definir quién asume como intendente durante los próximos cuatro años. Pascale es médico, docente y concejal de la localidad vecina a la ciudad de Rosario. Aseguró que la ciudad está abandonada y destacó las inversiones realizadas por el gobierno provincial.

“Nací, me crié y me desarollé en términos profesional en esta ciudad. Vivo con mi familia en Villa Gobernador Gálvez y no puede quedarme quieto mientras veo cómo la ciudad está cada vez más abandonada”, dijo y agregó: “Hay un municipio devastado, con un intendente que tiene 800 millones de pesos en plazos fijo. Un municipio no es una empresa que da ganancias, debe invertir el dinero que recauda para hacer obra pública”.

Para Pascale, la única obra pública que hay en su ciudad es gracias al trabajo “codo a codo” con el gobierno provincial. “Trabajamos con el gobernador y logramos fondos para arreglos, luminarias, viviendas, escuelas, jardines, sala de cuidados intensivos. Es todo gestión provincial en una ciudad que tiene ocho años de gobiernos socialistas”, aseguró.

Pascale dijo tener el apoyo incondicional de su familia, de mis amigos. “Hasta los pacientes y sus familias en el consultorio me piden que sea el candidato de ellos. Puse en la balanza todo y acá estoy, cumpliendo mi compromiso de representarlos de la mejor manera”, afirmó.

El concejal dijo que su gestión comenzará desde afuera hacia adentro para tener una ciudad más inclusiva, más segura y más equitativa. “Tenemos en la ciudad 35 asentamientos irregulares y todos son muy populosos, hay que trabajar para que esa gente tenga asistencia en salud y educación”, describió.

Por último, el concejal y precandidato a intendente dijo que “gracias al Santa Fe Más y al programa Primer Empleo se incorporaron jóvenes al empleo formal. “Pertenecemos al espacio del gobernador Perotti y a mi candidatura a intendente la acompañan 7 listas formadas en un 100% por vecinos de la ciudad, que trabajan, viven y se desarrollan en Villa Gobernador Gálvez. Gente honesta que solo quiere lo mejor para su ciudad”, cerró.