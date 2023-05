Universidad pública brasileña ofrece cupos gratuitos para argentinos en 29 carreras de grado

La Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA), ubicada en Foz do Iguaçu (Brasil), está con inscripciones abiertas para el proceso de selección destinado a admisión de estudiantes de Argentina y de otros países de América Latina y del Caribe. Son 480 cupos en 29 carreras de grado.



Las inscripciones son gratuitas, online y están abiertas hasta el 31 de julio. Por tratarse de una universidad pública federal, los aprobados en los procesos de selección tendrán derecho a la enseñanza gratuita durante toda su carrera. Informaciones como plazos, requisitos y criterios de selección están en la página del Processo Selectivo Internacional.



Todas las carreras de la UNILA se realizan en la modalidad presencial y las clases tienen lugar en la ciudad de Foz do Iguaçu (Brasil). El inicio de las clases está programado para mayo de 2023.



Las actividades académicas de la Universidad son bilingües, en portugués y español, por lo tanto no es obligatorio hablar portugués para ser parte del cuerpo estudiantil. Actualmente, la UNILA tiene estudiantes de 32 países.

La universidad brasileña también ofrece 92 cupos de auxilio estudiantil en las modalidades cupo en alojamiento estudiantil y subsidio económico para alimentación. Para concursar a estos cupos, es necesario acreditar hiposuficiencia económica presentando, en el formulario de inscripción, los documentos solicitados en la Convocatoria.



La UNILA va a realizar una transmisión en directo por YouTube para aclarar dudas de los postulantes sobre el ingreso, selección y otros temas. Será el 31 de mayo, a las 19h (7 PM horario de Brasilia – GMT-3). Las preguntas se pueden enviar por antelación vía formulário electronico.



Otras informaciones por el correo seleccion.al@unila.edu.br.

Administración Pública y Políticas Públicas

Antropología – Diversidad Cultural Latinoamericana

Arquitectura y Urbanismo

Biotecnología

Ciencia Política y Sociología – Sociedad, Estado y Política en América Latina

Ciencias Biológicas – Ecología y Biodiversidad

Ciencias de la Naturaleza – Biología, Física y Química

Ciencias Económicas – Economía, Integración y Desarrollo

Cine y Audiovisual

Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria

Ingeniería Civil de Infraestructura

Ingeniería de Energía

Ingeniería Física

Ingeniería de Materiales

Ingeniería Química



Filosofía – Profesorado

Geografía – Profesorado

Geografía – Territorio y Sociedad en América Latina

Historia – América Latina

Historia – Profesorado



Letras – Artes y Mediación Cultural

Letras – Español y Portugués como Lenguas Extranjeras

Matemática – Profesorado

Medicina

Música

Química – Profesorado

Relaciones Internacionales e Integración

Salud Colectiva

Servicio Social