Instituciones de Rosario viajarán a Buenos Aires para exigir medidas urgentes por la seguridad

Más de 40 representantes de organizaciones e instituciones de todos los ámbitos de Rosario se reunieron en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para manifestar su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad y reclamar acción y reacción a quienes tienen competencia en materia de seguridad pública.

Se acordó viajar a Buenos Aires para hacer sentir la voz de Rosario y se solicitarán audiencias con el Gobernador y todos los niveles y poderes del Estado.

De la reunión que se realizó esta mañana en sede de Gobierno de la UNR participaron, entre otras, las siguientes instituciones: Universidad Nacional de Rosario – Bolsa de Comercio Rosario – Asociación Empresaria – Arzobispado Rosario – Banco de Alimentos Rosario – Federación Gremial de Comercio e Industria – Mesa de Diálogo Interreligiosa por el Bien Común – Foro Regional Rosario – Universidad Austral – Asociación Civil de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (ADEESSA) – Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción Santa Fe – Cámara Argentina de Construcción Delegación Rosario – Asociación Bancaria – Sindicato de Prensa Rosario – Asociación de Empresario de la Vivienda (AEV) – FUNDAR – Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario (APUR) – Colegio de Corredores Inmobiliarios Rosario (COCIR) – Fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario – Sindicato Correo – Colegio de Abogados – Fundación Rosario – Junior Achievement – Sindicato de Trabajadores Judiciales Santa Fe – Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario (AEHGAR) – Fundación Apertura – Colegio de Escribanos Rosario – Grupo Trascender – Sindicato de Trabajadores Viales y demás organizaciones sociales, empresarias, industriales, sindicales, educativas y eclesiásticas de la ciudad de Rosario.

Al finalizar el encuentro, el rector de la UNR Franco Bartolacci aseguró: “Ponemos a disposición todas las acciones que podamos generar en nuestras instituciones educativas, empresarias, sindicales, sociales y religiosas para contribuir a buscar una solución a este problema. Hemos coordinado entre más de 50 instituciones de la ciudad un documento manifestando nuestra preocupación y para buscar una salida a esta situación”.

“Hemos pedido audiencias con el intendente Pablo Javkin)y con las autoridades legislativas de la ciudad para ponernos a disposición en esta tarea. Lo mismo con el gobernador y autoridades de la Justicia. Vamos a plantear una actividad en Buenos Aires para exponer la situación de Rosario. Además vamos a construir una agenda de trabajo común para que todas las iniciativas tengan un impacto común”, destacó Bartolacci.

Asimismo, afirmó que “no se puede seguir viviendo de esta manera en Rosario”. Y agregó: “Necesitamos que la voz de una ciudad maravillosa como la nuestra se escuche en todo el país. No queremos más muertes. No queremos naturalizar situaciones dramáticas que vemos cada día. No queremos que esto se interprete, ingenuamente, que este problema se termina en la Circunvalación. Tiene su manifestación graven en todo el país. Creemos que es un momento para generar un punto de inflexión”.