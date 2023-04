¡Grantfield de la suerte! Plaza derrotó a Casi después de 5 años sin poder hacerlo en Rosario

Después de 2121, Atlético del Rosario le volvió a ganar al Casi de local, aunque Plaza tuvo dicha condición utilizando las instalaciones de Old Resian, por tener su escenario suspendido. El elenco dirigido por Iñaki Alcain, fue de menos a más, sufrió pero se quedó con el triunfo por 28 a 20 sobre el equipo que conduce Santiago Tati Phelan, por la quinta fecha del Urba Top 12. El próximo sábado, Plaza recibe la visita de Hindú.

Todos los resultados de la 5ª fecha del Top 12; Hindú 29, San Luis 20; Buenos Aires CRC 21, Newman 23; SIC 25, CUBA 31; La Plata 38, Pucará 17; Atlético del Rosario 28, CASI 20 y Alumni 33, Belgrano 17.

Las posiciones: Newman 21, Hindú 19, Alumni y CUBA 17, Belgrano 16, Rosario 12, Buenos Aires y SIC 9, CASI 8, La Plata 7, San Luis 6 y Pucará 2.

Próxima fecha, 6ª, a jugarse el sábado 6 de mayo con la siguiente programación: Atlético del Rosario vs. Hindú; CASI vs. La Plata; Pucará vs. SIC; CUBA vs. Buenos Aires; Newman vs. Alumni y Belgrano vs. San Luis.

Reviví en esta galería de fotos el triunfo de Plaza sobre el Casi en Rosario después de 5 años, 9 meses, y 21 días. Y además después de mucho tiempo, Atlético logró ganar tres partidos consecutivos. El conjunto de Pasaje Gould sin Manuel Nogués, su goleador y playmaker consiguió una victoria muy importante que lo encamina al primer objetivo que es la permanencia y después si los resultados llegan, pelear más arriba.