Gordofobia y falso progresismo: ¿Está de moda ser parte de los grupos oprimidos?

Por Romina Sarti*

Podemos estar de acuerdo en mayor o menor medida que las diversidades están (estamos) ganando terreno en la sociedad actual. Es evidente que se han logrado importantes progresos, tanto desde la visibilización de demandas, en la atención de los medios de comunicación e incluso en materia legislativa. La mayoría de las minorías no están (estamos) encerrados en placares, no están (estamos) recluidos en la vergüenza o temor (al menos no las 24hs. del día). Se van abriendo lentamente espacios a fuerza de la militancia, de tensionar supuestas normalidades categóricas; cosa que hace años era imposible de imaginar. Sin embargo, en un contexto capitalista, donde el paisaje cultural no está exento de múltiples resistencias de los opresores, la fagocitación de las causas nobles se esfuman, porque la batalla por la equidad, inclusión y justicia social, es estructural y no meramente discursiva.

Tokenismo

Es seductor el espejismo de un discurso progre: tracciona likes, seguidores y réplicas. En un mundo lleno de matices, donde la igualdad y el respeto son esenciales, el falso progresismo acecha como un lobo con piel de cordero. Las apropiaciones de las causas en las manos equivocadas generan confusión, desinformación y pulveriza la raíz, el leiv motiv potente que moviliza a las y los oprimidos. En el caso de quienes militamos las diversidades corporales, podemos toparnos cada vez con mayor frecuencia personas que tienen llegada masiva, enarbolando discursos que parecieran tener tintes interseccionales, inclusivos y respetuosos de las diversidades; pero no pasan de la mera elocuencia. Esta manipulación refuerza al tokenismo

“Tokenismo” viene del inglés (token: símbolo), y a veces se traduce como “florerismo”. Se usa para referirse a esa inclusión simbólica que consiste en hacer pequeñas -y superficiales- concesiones a grupos minoritarios para evitar acusaciones de prejuicio y discriminación. Esta práctica es generalmente ejecutada por personas que incorporan un número mínimo de miembros de grupos minoritarios para generar una ficción de igualdad o diversidad y dar una imagen progresista. (Radi, 2019) ver en Radi, B. (30 de julio de 2019). ¿Qué es el tokenismo cisexista? – Revista Anfibia. Recuperado el 4 de junio de 2023, de Revista Anfibia

Visibilizar la hipocresía

El falso progresismo se convierte en un camaleón retórico, adoptando la terminología de los colectivos oprimidos para aparentar lucha y compromiso. Repiten desde el privilegio frases como ¡querete a vos misma!, ¡empoderamiento corporal!, ¡de los cuerpos no se opina!; sin interesarles el verdadero significado de esas premisas. Posan para la foto forzando una panza incipiente, hacen videos hablando de gordofobia desde el privilegio de la delgadez; pero una vez pasada la efervescencia situacional, el discurso se desvanece como la moneda frente a la inflación. Estos impostores, que revolotean alrededor del verdadero núcleo del problema sin profundizar en la discriminación y opresión que padecemos las personas gordas, intentan convencer a la sociedad que han abrazado la causa. En realidad, la lucha contra la gordofobia es cruda y descarnada. Dar batalla a todo un sistema que juzga y condena en nombre de la salud, generando desprecio y asco hacia quienes tenemos corporalidades gordas es traumático, duro y genera consecuencias muy negativas tanto en la salud mental como en la física y emocional. La gordofobia perpetúa un ciclo dañino de exclusión social y discriminación en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, pudiendo generar marginación y reducción de oportunidades de desarrollo personal y profesional. Es importante recordar que la gordofobia no sólo nos afecta a quienes estamos en el foco de atención, sino que también perjudica a la sociedad en su conjunto, sobre todo a infancias y juventudes, perpetuando modelos de belleza inalcanzables y poco realistas. Es importante desmantelar el discurso de los y las mercaderes de la distorsión, que sólo confabulan en pro de su propio ego-interés-bolsillo, más allá de cualquier causa.

Leer más

***

*Licenciada en Ciencia Política (UNR), militante por la diversidad corporal, anticapacitista, docente de Problemáticas de la Discapacidad, Sociología de la Discapacidad, y de Metodologías en la UGR, trabajadora en la Secretaría de DDHH de la UNR. Columna de opinión “Cuerpas mutantes”. IG: romina.sarti