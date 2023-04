GER defiende el primer lugar en Sauce Viejo, el Mensana visita a Santa Fe Rugby por el TRL

Gimnasia y Esgrima tendrá un duro rival por la séptima fecha del Torneo del Litoral, visita a Santa Fe Rugby, equipo con el que no pierde desde 2012. Además, Duendes será local ante Universitario de Rosario desde las 18. El resto de la jornada: Jockey Club ante Rowing y Old Resian frente a Crai

Sábado de alto voltaje en el Torneo del Litoral. El Regional más importante del interior del rugby argentino disputará la séptima fecha con partidos muy atractivos desde las 16. Uno de los duelos que atraerá miradas se jugará en Sauce Viejo, donde GER, líder del certamen, visita a Santa Fe Rugby, mientras que en el barrio Las Delicias, habrá tarde clásico, Duendes recibe a Universitario desde las 18.

Gimnasia visita a Santa Fe Rugby, equipo con el que no pierde desde hace 10 años, 8 meses, y 18 días o 3913 días. La última vez que el Tricolor se impuso al Mensana fue el 4 de agosto de 2012 por la sexta fecha de la zona Campeonato, ese día el elenco santafesino ganó por 29 a 24.

En el sur de Rosario, Duendes y Universitario de Rosario jugarán el clásico del barrio Las Delicias. Por el lado del verdinegro se necesita un triunfo para volver a meterse entre los cuatro de arriba –recordemos que los primeros cuatro clasifican a semifinales-, viene de perder con Gimnasia el pasado sábado y el equipo dirigido por Hernán Pavani y Maxi Nannini, busca reencontrarse con el triunfo, es un equipo muy joven que fecha tras fecha va ganando experiencia. Y por el lado del Académico, también es un equipo joven, que puede dar batalla a cualquier rival, siempre se caracterizo a Uni como el rival más incómodo para enfrentar, la anarquía le sienta bien, pero ante rivales de jerarquía se necesita algo más para lograr la victoria.

El resto de la programación: Duendes vs. Uni (R) (18 horas); Jockey (R) vs. Rowing y Old Resian vs. CRAI, quedando libre Estudiantes de Paraná. Las posiciones: GER* 22, Old Resian* 20, Estudiantes 19, Santa Fe R.* 14, Duendes 10, Rowing* 9, Uni (R) 6, Jockey (R) 5 y Crai 3, (*, un partido postergado).

Las formaciones de los equipos rosarinos

Las formaciones de los cinco equipos rosarinos que compiten en la máxima categoría del TRL 2023. Gimnasia y Esgrima formará con: Marco Acosta, Ignacio Palillo, Franco Palillo, Joaquín Ferreyra, Ramiro Guraya, Marco Gentili, Maximiliano Gómez, Ignacio Villegas Torra, Lucio Cucchiara, Ramiro Picotto, Santiago Musuruana, Andrés Speziali, Manuel Covella, José Forlla y Teo Castiglioni.

Old Resian presentará los siguientes XV nombres: Rodrigo Correa, Faustino Grynblat, Nahuel Araujo, Santiago Torroba, Ramiro Yanetti, Franco Lo Nostro, Manuel Rodríguez, Ramiro Cárcamo, Guido Candini, Luca Candini, Nahuel Romero, Maximiliano Grossi, Manuel Scarampi, Bautista Verna e Ignacio Irastorza.

En Fisherton, Jockey Club Rosario tendrá la siguiente alineación: Guido Cella, Lucas Vignau, Kyan Collins, Lucas Belgrano, Francisco Brasca, Sebastián Binner (c), Emiliano Ferrari, Máximo Oliveros, Alejo Sugasti, Matías O’ Farrel, Juan Albertengo, Guido Pedregoza, Matías Ferrario, Ignacio Vergara Oroño y Joaquín Fanjul.

Mientras que en el Sur de Rosario, Duendes decidió esta formación: Francisco Angaroni, Bernardo Lis, Federico Bautista, Pedro Rivas, Federico Ciancio, Nicolás Solans, Nicolás Sánchez (c), Matías Landi, Juan Ignacio Araujo, Felipe Roldán, Marcos Simioni, Guido Chesini, Joaquín Brogliatti, Martín Pellegrino y Juan Manuel Narvaja.

Y por el lado de Universitario de Rosario, este equipo: Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez (c), Nehuen Rojas, Tomás Mengoni, Nicolás Montero, Gregorio Cuello, Fausto Cecarossi, Uriel Pozo, Heber Deleba, Ignacio Todaro, Marcos Auguste, Mateo Lattuca, Federico Páez, Julián Monteverde y Luciano Rovetto.