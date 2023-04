Fiesta Provincial del Teatro 2023: se presentan en Rosario 17 obras santafesinas  

Por estos días, y de cara a nueva edición de la Fiesta Nacional del Teatro que se realizará, en lugar a confirmar, durante septiembre próximo, acontecen en distintas provincias argentinas las ediciones de sus respectivas Fiestas Provinciales, de carácter competitivo, instancias a las que llegan obras elegidas por jurados de cada región elegidos por concurso a través de una convocatoria que hace el Instituto Nacional del Teatro (INT) donde hay una primera selección de materiales que se realiza a través de video.

Es decir: las Fiestas Provinciales del Teatro son el primer encuentro que la gran mayoría de esos jurados realiza de forma presencial con las obras preseleccionadas, como pasará desde este lunes 24 al domingo 30 de abril en Rosario con la 37ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro de Santa Fe, una instancia en la que se verán involucradas un puñado de salas locales, en todos los casos con funciones a 500 pesos, y de la que participarán 17 espectáculos de distintos puntos de la provincia. Es importante destacar que las entradas, sin venta online, estarán disponibles una hora antes de cada función, en la boletería de cada sala, y que las funciones comenzarán puntuales para no retrasar la continuidad de la programación.

Más allá de que esa primera selección no garantiza la calidad de las propuestas elegidas dado que el teatro siempre es un fenómeno vivo (aunque el video resulte inevitable por la cantidad, pero termine dejando afuera materiales aún más valiosos que los programados) y que, como se sabe, por lo general la selección de obras son la mirada de un jurado determinado y no interdisciplinario (una de las grandes deudas que tienen las fiestas provinciales), es decir un recorte que se cierra en esa instancia de acuerdos donde no hay lugar para las miradas disidentes, y donde los nombres y las trayectorias de las y los teatristas tienen un peso específico más allá de lo que resulte finalmente, a la convocatoria de la presente Fiesta Provincial se presentaron más de 60 obras de las cuales 53 estaban en condiciones de competir, debido a las exigencias y/o requisitos que establece el Reglamento que contiene la Ley de Teatro 24.800 de 1997.

De todos modos, se trata de producciones artísticas que, según adelantan, “representan a los distintos territorios artísticos de la provincia y a una variedad de lenguajes, estilos y poéticas”, que fueron gestadas por grupos o elencos de Rosario, Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto y Santa Isabel, y que fueron elegidas por un jurado integrado por Viginia Fdel, Maiamar Abrodos y Guillermo Katz.

El teatro, de pie

“Estamos muy contentos y expectantes porque la Fiesta Provincial es una de las instancias más importantes que tenemos a nivel teatral, donde además se eligen las dos obras que van a representar a la provincia en la próxima Fiesta Nacional del Teatro”, adelantó Gabriela Bertazzo, representante Regional Centro Litoral del INT.

Y sobre el evento que, como es habitual, se realizará en cogestión entre el INT, el Ministerio de Cultura de Santa Fe y la Estación Rosario Asociación Civil, sumó: “En esta fiesta tendremos una variedad muy interesante de propuestas artísticas. Podremos disfrutar de obras para los más grandes, para niños y niñas, performáticas, entre otros géneros y estéticas; todas expresiones del teatro que se hace a lo largo y a lo ancho de toda la provincia”.

En el mismo sentido, y de cara a una producción teatral atomizada por los años de la pandemia, Bertazzo planteó: “Después de la pandemia hay un notable resurgimiento de lo que es la producción, una cantidad de obras impresionante en todo el territorio provincial, por lo tanto, la fiesta intenta mostrar eso. Incluso eso ya estuvo dado desde la convocatoria donde se presentaron más de 65 de obras de las cuales 53 estaban en condiciones de competir. Se hizo una preselección a través de video y ahí fueron elegidas estas 17 obras que van a estar compitiendo de manera presencial aquí en Rosario con sus respectivas funciones a lo largo de toda la semana”.

Además, la presente edición de la Fiesta Provincial contará con funciones de los dos elencos ganadores de la edición 2022 que viajaron a la Fiesta Nacional que se realizó el año pasado en Chaco, entre otras ciudades. Se trata de Los cielos de la diabla (Rosario) y La Invocación (Santa Fe), y entre las actividades especiales se realizará una entrega de reconocimientos, con la presentación de la obra El arbolito rojo del grupo Rosario Imagina, que dirige Rody Bertol y que en 2022 cumplió treinta años de recorrido con su producción artística y de formación (miércoles 26, a las 22, en la Lavardén).

También, dentro de la programación, el sábado 29 se realizará, desde las 19.30, y con una actividad abierta y gratuita que implicará el corte de la calle, la inauguración de una nueva sala de teatro independiente local, La Orilla Infinita (como la canción compuesta a mediado de los años 90 por el Flaco Spinetta), en Colón 2148, que agrupa las inquietudes de un colectivo de teatristas locales integrantes de cuatro equipos de trabajo de vasto recorrido en la formación y la producción escénica en Rosario.

Respecto del surgimiento de este nuevo y necesario espacio para el teatro, Bertazzo dijo finalmente: “Es muy importante la apertura de una sala porque además de lo que eso implica hay una gran necesidad de espacio para contener el alto nivel de producción del que hablábamos antes. Siempre son pocas las salas de teatro independiente para la gran cantidad de obras que estamos teniendo, y la apertura de un teatro siempre es un gran motivo para celebrar, no sólo para los artistas sino también para toda la comunidad”.

Obras, salas y funciones

La Fiesta Provincial de Teatro comenzará este lunes 24, a las 19, en la Sala Lavardén, con Los cielos de la diabla de Vilma Echeverría (Rosario), una de las dos obras ganadoras del 2022. En tanto, a las 22, se presentará en Micelio, La Cripta. Exhumación Teatral, dirigida por Marcelo Díaz y Alejandra Anselmo (Rosario).

El martes 25, la programación continuará a las 19, en La Escalera, con la presentación de Historia del Pedro, el Luis y la Isolina, dirigida por Enrique Norberto Torres (Santa Isabel). Luego, a las 20.30 en Tandava, se podrá ver Martha (siempre vas a estar en mi), dirigida por Agustina Vivas (Venado Tuerto). En tanto, a las 21, en el Galpón 15, se podrá disfrutar de Proyecto REC, dirigida por Jesica Biancotto (Rosario). La jornada finalizará, a las 22, en La Sonrisa de Beckett, con la presentación Bocatea de mujeres musas, dirigida por María Luisa Zárate (Rosario).

El miércoles 26, la jornada teatral comenzará nuevamente a las 19, en Arteón, con Territorio coraje, dirigida por Cielo Pignatta (Rosario). A las 20.30, se podrá ver en la Plataforma Lavardén Las Entenadas, dirigida por Eugenia Roces (Santa Fe). La velada cerrará, a las 22, en el mismo lugar, con una entrega de reconocimientos y la presentación de la obra El arbolito rojo del grupo Rosario Imagina.

El jueves 27, la fiesta continuará, a las 19 en Arteón, con la presentación de Ivimarae´y, dirigida por Alejandra Rodríguez Pez (Reconquista) y cerrará, a las 20.30 en La Tornería, con la La Sobrina, dirigida por Mari Delgado (Santa Fe).

El viernes 28 la grilla, como cada día, volverá a abrir a las 19, en el Cultural de Abajo, con la presentación de Hasta el viento, dirigida por Omar Jaquier (Santa Fe). Luego, a las 20.30 en La Morada, se podrá ver Apurate, hermoso traidor, dirigida por Mauro Lemaire (Rosario). En tanto, a las 22, en La Sonrisa de Beckett, la jornada finalizará con Bodas de sangre, dirigida por Edgardo Dib (Santa Fe).

El sábado 29, la fiesta abrirá a las 15, en el Caras y Caretas, con El país del ignorimio, dirigida por Agustina Toia (Rosario). A las 16.30, en Espacio Bravo, se presentará Hamlet. Versión libre de Ricardo Arias, dirigida por Ricardo Arias (Rosario). En tanto, a las 20.30, en la Sonrisa de Beckett, se verá Danza en pie de agua y viento…, dirigida por María Inés Vitanzi y José Diego García (Rosario). La jornada tendrá en paralelo, desde las 19.30, la referida fiesta de inauguración de la sala La Orilla Infinita, de Colón 2148, cuyo acto formal dará comienzo a las 21.

El domingo 30, la última jornada de esta propuesta cultural, comenzará a las 19, en Espacio Bravo, con Bardo carnal, dirigida por Francisco Fissolo (Rosario). En tanto, a las 20.30, en la Manzana, se podrá ver Todavía no. Lo importante de acordarse, dirigida por Felipe Haidar (Rosario). La fiesta finalizará, a las 22, en la Lavardén, con la puesta de La Invocación, de Sebastián Roulet (Santa Fe), una de las dos ganadoras por Santa Fe que participó de la Fiesta Nacional 2022.

Plataforma Lavardén – Sarmiento 1201 (esquina Mendoza)

Micelio, Valparaiso 520

La Escalera, 9 de julio 324

Tandava, 9 de Julio 754

Galpón 15, Estévez Boero 700 (Franja del Río)

La Sonrisa de Beckett, Entre Ríos 1051

Arteón, Sarmiento 778

La Tornería, Pasaje Amsterdam 1113

La Morada, San Martín 771

Caras y Caretas, Corrientes 1518

Espacio Bravo, Catamarca 3624

La Orilla Infinita, Colón 2148

Teatro de la Manzana, San Juan 1950