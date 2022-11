“Proyecto REC”: recordar y reconstruir la memoria a través de las marcas que aparecen en los cuerpos

El cuerpo, una vez más, vuelve a ser paradigma en escena para recuperar su enorme potencial discursivo y político a partir de una serie de preguntas que dieron origen a una experiencia denominada Proyecto REC, que propone un diálogo entre la corporalidad de las y los intérpretes que participan de esta experiencia performática con sus marcas e historias, con la pregunta obligada acerca de qué es un cuerpo, que abre un campo de diálogos interminables, y al mismo tiempo, con los relatos de las marcas de los cuerpos de otros y otras, como si la memoria se activara a partir de esas marcas que revelan los cuerpos.

Se trata de una producción del grupo local El Ocaso Temporal, dirigida por Jesica Biancotto, recordada por la experiencia Manifiesta, cuerpo en expansión, que tras su reciente estreno en el Centro Cultural Parque de España (CCPE), en el marco del ciclo Descarriadas que le dio origen y dinámica de producción, se presenta este sábado en el Teatro Municipal La Comedia.

Con el trabajo en escena de Juliana González, Camila Viale, Helena Vittar, Federico De Battista y la propia Biancotto, la propuesta, de carácter multimedia, conjuga diversos lenguajes como danza, teatro, música y el video mapping, con un staff que completan desde el diseño de escenografía Romina Garrido, con diseño y realización de vestuario de Ramiro Sorrequieta, diseño lumínico de Ignacio Almeyda, diseño sonoro de Santiago Lagar, diseño gráfico de Diego Stocco, montaje audiovisual de Martina Arfeliz, imagen y contenido audiovisual de Kümei Kirschmann, montaje video mapping de Flavia Cisera, operación video mapping de Alejandro Hillier, operación lumínica de Paloma Gallardo, archivo de relatos de Eliza De Pedro, comunicación de Alejandro Hillier, fotografía de Giulia Antonelli, asistencia general y producción de Julia Tarditti, asistencia técnica y de dirección Federico De Battista y dramaturgia y dirección de Jesica Biancotto.

“Proyecto REC es un acontecimiento escénico performático, donde lo biográfico y lo ficcional se entrecruzan a través de la fisicalidad de las y los intérpretes en vinculación con la danza, lo sonoro y las artes audiovisuales. Es así como se plantea un lenguaje escénico híbrido y contemporáneo donde lo multidisciplinario es uno de los ejes fundantes de la obra”, resumió Biancotto acerca de este abordaje compuesto por cuatro capas performáticas: la recolección de audios, la obra escénica, las intervenciones urbanas y el espacio interactivo.

El material, según la directora, “responde a una dramaturgia onírica y fragmentada, donde el cuerpo y sus marcas son las premisas fundantes de la obra. En la obra se escuchan relatos anónimos de quienes respondieron a la pregunta de qué es el cuerpo para vos y si tenés marcas en el cuerpo. Así fue que se recolectaron relatos grabados en formato MP3 y luego, en pleno proceso de creación, se buscaron historias de personas que tuvieran una vinculación directa con algunas de esas marcas colectivas, como la última dictadura cívico-miliitar y la Guerra de Malvinas, entre más”.

La propuesta fue una de las tres seleccionadas a partir de la residencia de creación Descarriadas, las artes escénicas expandidas, que coordinó el director y maestro Marcelo Allasino en el Centro Cultural Parque de España (CCPE) durante este año, al tiempo que también fue declarada de Interés por el Concejo Municipal de Rosario y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro (INT).

Cuerpo como territorio

“Con el grupo El Ocaso Temporal, que en principio fue un taller de experimentación y creación que comencé a coordinar de manera virtual en la pandemia, se gestó este trabajo performático que, de alguna manera, se fue cruzando con otras vertientes. Luego de ser taller, pasó a ser, porque así lo decidimos, un grupo de creación y a partir de allí me avoqué a la dirección, poniendo en juego algunas inquietudes, sobre todo desde el cuerpo y la experimentación”, expresó Biancotto a El Ciudadano sobre la génesis de este proyecto.

Y sumó: “Fue poner en juego esas materialidades para dar lugar a una búsqueda sobre otros posibles modos de relato. Nos preguntamos cómo construir dramaturgia desde la experimentación, a partir del cuerpo, y al mismo tiempo en diálogo con distintos recursos desde una mirada desjerarquizada, donde cada uno de esos recursos en escena tengan el mismo valor, ponerlos a narrar horizontalmente, como una red que funcione a modo collage onírico, que cuente en simultáneo formas fragmentadas y asociadas, donde el comienzo sea la corporalidad”.

“Con El Ocaso Temporal del 2020 a este 2022 –completó– realizamos presentaciones virtuales, bimodales y dos residencias de creación en La Cumbre, donde vive Julia Tarditti, una de las integrantes y productora de Proyecto REC. De hecho, la última residencia, que se llamó Territorios, la pudimos realizar gracias a que resultamos ganadoras del Concurso Nacional de Experiencias de Creación Escénicas impulsado por el INT. En ambas residencias, pero sobre todo en la última, mi interés como directora rondaba en las posibles relaciones que podíamos establecer entre las corporalidades y diversos espacios del monte: casas abandonadas, distintos paisajes que nos permitieron vislumbrar otras relaciones posibles con el espacio, y encontrar o reencontrarnos con nuestra corporalidad habitando el riesgo y el rastrear lo desconocido, otorgando a eso que sucedía un criterio experiencial. Fue ir a buscar experiencias sensibles para ver qué sucedía, para ver qué se encontraba o qué retornaba”.

En el mismo sentido, y tras ese trabajo previo, Descarriadas en el CCPE fue un espacio convocante que sirvió como plataforma de despegue de este proyecto. “Con toda la experiencia previa del grupo, de algún modo, fui elaborando trazos de investigación escénica que, por supuesto, siempre cambian, se reelaborar y se reinventan. Y cuando vimos la convocatoria de Descarriadas, claramente vimos una oportunidad de poder concretar ciertas líneas experimentales pero esta vez en un espacio escénico. No desde el espacio monte, ni virtual, ni en casas abandonadas, pero sí con todas esas marcas muy presentes”, contó la destacada creadora que reconoció el desafío que implicó encarar este proceso de experimentación y montaje.

“El proceso del laboratorio y de residencia Descarriadas fue intenso, de mucho trabajo y elaboración. De preguntar y repreguntar sobre el material en construcción; un hacer mientras se estaba haciendo. Las dos instancias fueron distintas pero intensas. Lo cierto es que con nuestro equipo, desde el inicio de la convocatoria, no dejamos de trabajar en pos de la creación. Un trabajo intenso físicamente junto con les intérpretes, Juliana González, Camila Viale y Helena Vitar, al que luego se sumó Federico de Battista con un trabajo previo como asistente de dirección. El poder debatir, cuestionar ese proceso con un creador como Marcelo (Allasino), sobre los modos y dinámicas acerca de abordar y construir, fue una experiencia muy rica y de interpelación. Además de tener la posibilidad de ser producides por el CCPE, creo que son necesarios estos espacios donde pensar nuestra profesionalización. El trabajo con las distintas aéreas de la obra fue colaborativo y de mucho aprendizaje, fue una experiencia creativa y colaborativa realizada con mucha dedicación que nos deja una huella para todas las producciones que vendrán”, planteó Biancotto.

Cuerpo como pregunta

“Nos interesaba poder salir a buscar relatos a la calle, me interesaba poder preguntar sobre el cuerpo, pero que de alguna manera no sean respuestas generales, sino vinculadas a las historias personales. Decidimos plantear dos preguntas fundantes para el proyecto: que es el cuerpo para vos y si tenés marcas en el cuerpo. Así nació esta idea sobre la biofísica del recuerdo, es decir cuando un hecho se instala física o simbólicamente en algún sitio de la corporalidad”, contó Biancotto.

Y aclaró que hay un vínculo directo con las marcas propias: “Por supuesto que hay relaciones directas con las propias marcas. Es decir: cómo una marca física, por ejemplo, remite directamente a ese momento, a ese contexto, a cómo estabas, con quiénes estabas y que quizás en la actualidad esas personas ya no están. La marca como una pérdida, la marca como nacimiento, como eso que nos constituye, como identidad en un devenir, en permanente movimiento, lo que nos marca como sujetos de nuestra propia vida y de nuestros propios acontecimientos. La marca que habla de nosotres. Salimos a buscar relatos en el afuera generando una situación intima en la calle, que para nosotres ya era un acontecimiento performático en sí mismo; no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Generar el archivo de REC, fue conmovedor y vertiginoso al mismo tiempo”.

En el mismo sentido, y respecto a ese proceso de recolección de un material grabado que disparó el proceso posterior, Biancotto planteó: “Mientras construíamos la obra, recolectábamos audios. Y esos audios, las marcas de los otros, nos interpelaban directamente sobre nuestras propias marcas, ahí aparece la pregunta como un relato ajeno que puede despertar asociaciones con nuestra propia historia, y cómo determinadas marcas personales son nuestras marcas colectivas. La idea es la del cuerpo como pregunta, en constante devenir, mutable, material sensible, principio y fin, la vida, con todo lo que nos implica, y el cuerpo que no se sabe bien qué es, sólo es en relación y en devenir, lo que no nos permite recordar corporalidades que no están. Por eso también pensamos a las intervenciones urbanas donde proyectamos desde destinitos puntos de la ciudad, previo a la realización de una función, porque lo vinculamos también como un acontecimiento performático, donde hay una huella directa de esta dinámica con los stikers que realizamos en su momento con la obra Manifiesta, que dirigió Carla Tealdi, y que también nos encontrábamos trabajando juntos como ahora en REC con Julia Tarditti y Federico De Battista”.

Y cerró: “Nos interesa poder pensar el acontecimiento escénico como un resonador de experiencias varias, que interpele, movilice y nos movilice, sobre todo, que nos interpele a nosotres mismes, que se arriesgue algo de nosotres en la creación, porque si no para qué haríamos lo que hacemos”.

Para agendar

Proyecto REC se presenta este sábado, desde las 21, en La Comedia (Mitre y Ricardone) donde además de ver la propuesta, en el hall de ingreso, habrá un espacio interactivo donde quienes quieran hacerlo podrán dejar su testimonio y esos audios formaránn parte del archivo general de Proyecto REC. Las entradas generales, a 1100 pesos, se pueden comprar en la boletería del espacio municipal en horarios habituales o bien a través del sistema http://1000tickets.com.ar. Descuentos 2X1 para estudiantes. La propuesta es sólo apta para mayores de 18 años.