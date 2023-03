Figurita repetida: acusan a una policía por filtrar info reservada a célula de Los Monos

La mujer policía de 47 años detenida hace una semana en barrio Martin fue imputada este miércoles junto a su hijo de 23. Según el fiscal Pablo Socca, la agente filtraba información reservada a una célula de la banda Los Monos de barrio Ludueña para que sus miembros puedan eludir a la Justicia. Entre ellos, según la teoría acusatoria, se encontraba su hijo a quien sindicaron como tiratiros de Jonatan Almada, uno de los cabecillas de la mencionada organización que se encuentra detenido. La audiencia tuvo lugar este miércoles en el Centro de Justicia Penal y continuará el jueves a las 14.

Durante la imputación, la suboficial Analía Lorena Francia fue acusada de filtrar datos para ayudar a los cabecillas de una banda y sus secuaces, quienes eran investigados por la Fiscalía por hechos de extorsión y venta de drogas, además de balaceras en el marco de disputas territoriales con otras bandas de la zona de Ludueña, Empalme Graneros y barrio Industrial.

Entre los presuntos miembros de la organización mencionaron a Kevin Israel Fracchia, de 23 años, hijo de la mujer policía. Su mamá trabajó en la seccional 12ª de Ludueña hasta ser pasada a disponibilidad un año atrás.

También fue acusado Matías Nicolás “Pino” César como otro cabecilla de la banda, un joven condenado en 2021 a 20 años de prisión por haber planificado atentados contra edificios judiciales, domicilios de jueces y policías.

Ahora Pino fue imputado como fundador de esta presunta asociación ilícita que habría gestado a comienzos de 2021 tras aliarse con otros dos reclusos en la cárcel de Piñero: Julián Aguirre y Andy Benítez. La finalidad, según la Fiscalía, era “copar” los barrios Ludueña, Empalme Graneros e Industrial.

“Está todo podrido”

Durante la audiencia, el fiscal Socca ventiló una conversación de Whatsapp de agosto pasado que compromete a la agente Analía Francia, en particular por una alerta a los miembros de la banda sobre inminentes allanamientos que se concretaron tres días después. Según la hipótesis de los pesquisas, para mediados de 2021, tanto Carlini como Almada respondían a las órdenes que daban desde la cárcel Benítez y Aguirre. En junio cayó Mauro Gerez, sindicado como jefe “de calle” hasta su detención.

La conversación está fechada el 18 de agosto de 2022 y la mantienen Alan Carlini, un tiratiros de la banda a quien asesinaron en enero pasado, con Jonatan Almada, detenido ese mismo mes.

Según explicó la Fiscalía, Alan le dice a Jonatan: “Quiero hablar urgente con vos. Está todo podrido. Amigo, me llamó la mamá de K (por Kevin). Le dijeron que sos el último eslabón que agarran y caen todos. Cuidate, hermano. El gil de Fabio Giménez se ve que batió la cana, algo así me dijo. Le preguntaron si te conocía y ella dijo que no, por eso me llamó para que te avise que te iban a poner captura, hermano”.

Los investigadores aclararon que la persona mencionada en el Whatsapp como Giménez es un convicto investigado por homicidios y extorsiones.

La conversación ventilada en la audiencia continúa con la respuesta de Jonatan quien le restó importancia a la advertencia ya que contesta: “Amigo, es lo que salió en el diario. Decile que deje de mentir, que si tuviese tanta cabida me hubiese sacado el auto”.

Sin embargo, cuatro días después de esa charla se llevó adelante un megaoperativo en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. Y un día después, el 23 de agosto de 2022, detuvieron a Almada.

Fue a partir de pericias telefónicas a su celular que se conocieron las conversaciones donde mencionan a la mamá de Kevin. También se secuestró un cuaderno con anotaciones, presuntamente de Almada, donde dejaba registros de movimientos de drogas y dinero con cada integrante del grupo. Allí figura Kevin Fracchia.

Analía fue imputada por el delito de encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público mientras que su hijo como integrante de la asociación ilícita. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves, cuando la jueza Silvia Castelli deba resolver la medida cautelar para los acusados.

En tanto a Pino César, de 25 años y ligado a Guille Cantero, le achacaron la calidad de jefe de la asociación ilícita para quien respondía la subestructura liderada por Andrés Benítez, Julián Aguirre, Mauro Gerez y Jonatan Almada.