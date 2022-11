Elecciones y balance de las acciones emprendidas

Jorge Perlo*

El 14 de octubre pasado se realizaron las elecciones sindicales de los trabajadores judiciales en la provincia de Santa Fe. Las compañeras y compañeros judiciales nos reafirmaron la confianza a nuestra lista celeste “Unidad Judicial” que encabezamos junto al compañero Juan Pablo Langella, de Santa Fe, como Secretario General; la compañera María Elena Martínez, de Rafaela, como Prosecretaria General y la compañera Silvia Rubeo, de Rosario, como Prosecretaria Ejecutiva.

Ganancias

El 25 de Octubre fue contundente la medida de fuerza en toda la provincia con alto acatamiento. Desde nuestro sindicato y nuestra Federación (FE.SI.TRA.JU.) siempre sostuvimos que el salario no es ganancia. Y no por ser judiciales, sino por ser trabajadores y trabajadoras que vivimos de un salario, el cual no genera rentabilidad, sino que se obtiene con el sacrificio propio. Si esos dos artículos que tenía el proyecto salían aprobados, no hubieran grabado a los jueces que representan el 4 % del universo imponible del Poder Judicial de todo el país, sino que se hubiera grabado al 96 % restante que representamos los trabajadores y trabajadoras.

Quienes militamos los principios de Justicia Social y la Movilidad Ascendente entendemos que estas medidas son nivelar para abajo. Es administrar la crisis con un reparto interno entre asalariados. Ningún trabajador ni trabajadora que vive de un sueldo debería pagar este impuesto. Acá hay que discutir quién se queda con la riqueza y lo que hay que distribuir es precisamente eso, la riqueza.

Gracias al arduo trabajo que realizó en la legislatura nacional nuestra Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FE.SI.TRA.JU.) y diputada nacional por el FDT, la compañera Vanesa Siley, la votación salió 134 votos negativos contra 116 afirmativos.

Nueva sede sindical

El 5 de Octubre inauguramos una nueva sede en Venado Tuerto, en la calle Alem 103.

Realmente la población judicial creció en los últimos años y necesitábamos una sede acorde a las necesidades y demandas actuales. La casa tiene una sala de reuniones, tres habitaciones, cocina, baño y un amplio patio.

Esto pasa lo meramente físico, porque de nada sirve un edificio vacío. Esta casa es un espacio de construcción sindical entre trabajadores judiciales, con nuestra Federación y con el resto del movimiento obrero, de capacitación social para compartir en familia, realizar festejos familiares, hacer reuniones con compañeros de trabajo y también un hospedaje para quienes tengan que ir a trabajar a Venado, hasta que se instalen en la ciudad o tengan que volverse (en caso de haber ido por un período corto de tiempo). Este sistema de hospedaje también lo tenemos en las sedes de Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

Salud y condiciones de trabajo

Estamos realizando un nuevo relevamiento sobre la salud y condiciones de trabajo de las judiciales y los judiciales de toda la provincia de Santa Fe. Para poder explicar el motivo de esta actividad, primero hay que hacer un poco de historia.

Entre 1997 y 2000 nuestro sindicato, conducido en ese momento por los compañeros Juan A. Nucci y Juan E. Cisneros, junto a la Cátedra de Medicina del Trabajo de la U.N.R. a cargo del Dr. Jorge Kohen, hizo un relevamiento formando un equipo de salud del sindicato que, junto al equipo de la cátedra, comenzó a estudiar los factores relacionados con el trabajo que generan algún trastorno físico y psíquico para tratar de resolver el problema.

En el año 2000 se publicó un libro llamado La salud y el trabajo de los judiciales y allí se plasmaron los factores físicos que nos afectaban como la iluminación, ergonomía, ruidos, polvillo, frío/calor, etc. y psíquicos, que a partir de estudiar el proceso de trabajo judicial donde todo está relacionado con el conflicto y en el conflicto se contraponen intereses de personas, más la convivencia en el trabajo con los compañeros, con los profesionales, con el resto del público, todo termina influyendo en nuestra psiquis.

Allí se estableció una cantidad de síntomas que luego terminan en enfermedades y que son finalmente enfermedades del trabajo. En 2004 se hizo una actualización.

Ahora, en estos 20 años el Poder Judicial es diferente a como lo conocimos. Hay más población judicial con la creación del Nuevo Sistema Penal. La población judicial es otra, hubo un cambio generacional. Más una pandemia que nos afectó. Donde además, en poco tiempo, tuvimos que adaptarnos a nueva tecnología e irrumpió el teletrabajo. Desde hace tiempo se viene incrementando el maltrato laboral. Por lo tanto creemos necesario realizar este nuevo relevamiento y buscar las posibles soluciones.

*Secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe