El viernes de la Superliga dejó un resumen imperdible: Náutico estiró su invicto

Unión de Arroyo Seco y Regatas se mantienen como dos de los animadores de la zona 1 de la Superliga tras ganar este viernes, mientras que también festejaron Fisherton y Temperley. En el grupo 2 Náutico mantuvo andar perfecto y punta con cinco triunfos seguidos, mientras que llegó la primera alegría de Alumni de Casilda y también se impuso Sportivo América.

Unión (4-1) le ganó a Atlantic (1-3) como visitante por 77 a 66 con 22 de Juan Francisco Soler y 22 de Hernán Schesi, mientras que para los locales hizo 15 Julián García y 14 Tiago Gromico.

Por su parte, Regatas (4-1) venció a Newell’s (0-4) por 82 a 81 en un duelo que perdió durante más de 39 minutos pero que definió en el cierre con tanto de Ángelo Carlachiani. El de Las Parejas hizo 23 puntos y Gonzalo Garrofé 13 para el ganador, mientras que en la Lepra anotó 26 Juani Castellani y 23 Pablo Zenteno.

En tanto, Temperley (2-1) superó a domicilio a Unión y Progreso (2-3) por 78 a 74 con 19 tantos de Álvaro Roig y 14 de Nahuel Mas. En el local hizo 18 Mateo Pastorino y 17 Lucas Rodríguez.

Y en el otro choque de la zona, Atlético Fisherton (2-3) se impuso en la zona sur de la ciudad a Saladillo (0-5) por 90 a 80 con 23 de Franco Falcone y 20 de Renzo Falcone. En el local anotó 27 Román Etchecopar y 21 Ignacio González.

El domingo chocarán por esta zona Ciclón (2-1) vs. Calzada (1-3) y Provincial (3-0) vs. Caova (3-0) en choque de invictos.

El grupo 2 trajo otro triunfo del puntero invicto Náutico (5-0) por 95 a 89 ante un cada vez más sólido Tiro Suizo (2-3). Los de la ribera tuvieron 28 puntos de Sebastián Pereira y 17 de Ale Marinelli, mientras que en la visita anotó 29 Lucio Bisiach y 14 Javier Tosoni y Román Talotti.

Por su parte, Sportivo América (2-2) volvió a ganar en casa en un ajustado duelo ante Sportivo Federal (0-5) por 71 a 69 con 30 de Ignacio Apestegui y 14 de Leonardo Salgueiro, en tanto que en la visita hizo 21 Germán Muñoz y 17 Maxi Arias.

En el otro encuentro de la noche, Alumni de Casilda (1-3) logró su primera victoria de la campaña de la mano de Luis Oroño. Fue 105 a 69 frente a Libertad (1-4) con 25 de Erick Topino y 25 de Franco Pallotti. En la visita anotó 17 Gastón Gerstner y 14 Martín Fernández.

El domingo jugarán El Tala (4-0) ante Gimnasia (1-2) y Los Rosarinos Estudiantil (4-0) frente a Rosario Central (0-4).

Primera B

La cuarta fecha del certamen local de Primera B dejó triunfos de Edison, San Telmo de Funes y Municipalidad de Puerto General San Martín en la zona 1, mientras que en el grupo 2 festejaron Universitario, Gimnasia C y Servando Bayo.

Edison le ganó como visitante a Fortín Barracas por 98 a 69, mientras que San Telmo se impuso también a domicilio a Independiente de Ricardone por 73 a 70 en un partido que ganaba cómodamente en el primer parcial pero que luego se apretó. En el otro juego del grupo, Puerto doblegó a Ben Hur por 78 a 68.

El jueves Red Star de San Lorenzo venció como visitante a Atlantic Sportsmen por 85 a 52.

Además, Servando Bayo le ganó por 66 a 65 a Náutico B, en tanto que Gimnasia C logró festejar en casa ante Maciel por 70 a 56 y Universitario derrotó a Provincial B por 91 a 71.

En la zona 1 para el domingo quedó Atalaya B vs. Gimnasia B, mientras que en el grupo 2 el lunes jugarán Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Echesortu B y El Tala B vs. Paganini Alumni de Granadero Baigorria.

GOLEO

ALUMNI 105: Frutos 3, Medina 5, Schlegel 2, Cosolito 10, Pallotti 25, Szpilard 10, Rodríguez 13, Marani 4, Brecciaroli 2, Gianotti 2, Mattei 4, Topino 25. DT: Luis Oroño.

LIBERTAD 69: Cardoso 4, Gerstner 17, Fernández 14, D’Angelo 8, Martínez 1, Speranza 4, Poli 5, Enrico 0, Álvarez 0, De Frutos, Ruiz 6, Sacco 10. DT: Leandro Tesido.

GOLEO

SPORTIVO AMÉRICA 71: Rodríguez 2, Uriarte 5, Baridón 6, Rímini 0, Apestegui 30, Robson, Bruno, Introna 5, Rovera 9, Velozo, Salgueiro 14, Schindler 0. DT: Gustavo Roig.

SPORTIVO FEDERAL 69: Villavicencio, Sánchez, Arias 17, Heck 4, Luchilo 0, Colazo 0, Castagno 6, Davila, Escobar 0, Maldonado 15, Muñoz 21, Ledesma 6. DT: Julián Oña.

GOLEO

NÁUTICO 95: López Zamora 0, Capra 14, Marinelli 17, Móndolo 16, Oggero 7, Pereira 28, Clivio, Arlego 5, Poratti 8, Eydallín, Sainz Benito, Mastrandrea. DT: Gustavo Móndolo.

TIRO SUIZO 89: Bisiach 29, Varela 6, Molina 8, Tosoni 14, Talotti 14, G. Micheletti 2, M. Micheletti 3, Leal, Landa 0, Cavallaro, Magrini 13, Romanczuk. DT: Leandro Noguerol.

GOLEO

SALADILLO 80: García Méndez 0, González 21, López, Trujillo 0, Masetro 12, Toledo, Moncada 12, Etchecopar 27, Escobar 2, Amarilla 0, Jelicich 6. DT: Gabriel Domínguez.

FISHERTON 90: Onetto 11, Marco, L. Bello 0, M. Bello 13, Dimitroff 2, F. Falcone 23, Sebben 7, Linzuain 3, Valotto 4, Alarcón 0, R. Falcone 20, Selser 7. DT: Jonathan Cuesta.

GOLEO

UNIÓN Y PROGRESO 74: Ruiz Diaz 3, Chaparro 0, Gamarra, L. Rodríguez 17, Bravo 11, Cabaña 2, Orsi 3, Mir 8, Prez 0, G. Rodríguez 12, Pastorino 18, Pérez. DT: Claudio González.

TEMPERLEY 78: Capra 12, Filippelli, Roig 19, Zorrilla 3, Amigo 2, A. Moresco 0, López 8, Ottolini 12, Mas 14, B. Moresco 0, Beltramino 8, Del Río. DT: Hernán Corte.

GOLEO

REGATAS 82: Carlachiani 23, Martínez 4, D’Amato 0, Marro 4, Garrofé 13, Pansarasa 8, Giorgio 9, Luchilo 0, Vignolo, Cacciavillani 11, Boldt 10. DT: Germán Vitelli.

NEWELL’S 81: Morbidoni 13, Castellani 26, Velázquez 2, Cricca 3, Castañeira, Alfaro 7, Zenteno 23, Nigro, Cinel 3, Hidalgo 2, Scarpeccio 2, Báez. DT: Lucas Vanzini.

GOLEO

ATLANTIC 66: Ruggiero 8, Mascali 5, Fossi 3, Ferrari 2, Ouvrard 5, Moine 1, López 6, Gromico 14, García 15, Federico 4, Grieco 1, Filipone 2. DT: Marcelo Santinelli.

UNIÓN 77: Soler 22, Cipollone 0, Celada 0, Cannata 0, Martín, Dayer 0, Mansur 9, Tamani 0, Mengarelli 13, Isola 2, Schesi 22, Fornés 9. DT: Luciano Martín.