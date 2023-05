El Tala quiere terminar la fase clasificatoria con una victoria fundamental

El Tala visitará este lunes desde las 21 a Paracao en Paraná en busca de sumar una victoria fuera de Rosario y dar un paso que puede ser importante para escalar una ubicación en la tabla del Litoral. Será la última presentación del elenco rosarino en la fase regular de la Liga Federal y su anhelo es poder salir del octavo puesto, que ahora comparte con Olimpia de Paraná, ambos con 6 ganados y 9 perdidos.

El elenco que conduce Juan Pablo Lupo viene en franca levantada, y en las últimas fechas consiguió la mayoría de sus victorias. Además, la incorporación de Joaquín Ríos le dio un salto de calidad al plantel y lo transformó en un rival complicado para el playoff, cualquiera sea su puesto. De ganar, El Tala alcanzará la línea de victorias de Almagro, Sionista y Sportsmen, algo impensado apenas semanas atrás.

La semana final de la fase regular ofrecerá partidos claves por las difreentes ubicaciones, ya que el martes a las 22 jugarán Provincial ante Santa Paula (107 a 73 el Rojo en la ida) por el número 1, el miércoles chocarán Sportsmen frente a Sionista (61-60 Sionista en la ida), el jueves Caova recibirá a Olimpia de Paraná y el viernes Almagro de Esperanza a Provincial.

LA TABLA

Provincial 12-2

Santa Paula 11-4

Paracao 9-6

Almagro 7-8

Sionista 7-8

Sportsmen 7-8

Olimpia 6-9

El Tala 6-9

Caova 2-13

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. 7° (zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. 6° (zona 2)

Play in 3- 5° (zona 2) vs. 9° (zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.