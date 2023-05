Domingo de Superliga: Temperley dio vuelta un partido increíble en la ribera

Temperley y Talleres de Arroyo Seco festejaron el domingo en el marco de la séptima fecha de la Superliga rosarina, mientras que en el certamen de Primera B ganaron Atalaya B y Maciel por la sexta fecha.

El Negro se quedó con un partido increíble en la ribera rosarina frente a Regatas por 79 a 77 con un parcial de 16 a 0 en los últimos cuatro minutos. Temperley la pasó mal durante casi todo el partido y recién encontró su mejor versión en el cierre, cuando Regatas abrió una puerta. Luca Amigo fue clave en la parte clave, mientras que Andrés Ottolini hizo 22 puntos y Nahuel Más 21. En el local anotó 27 Ángelo Carlachiani y 19 Gonzalo Garrofé.

Por su parte, en la zona 2 Talleres de Arroyo Seco le ganó como visitante a Echesortu por 89 a 77 con 25 de Antonio Davis y 14 de Lautaro Mercado y Pedro Passoni. En el local anotó 29 Nahuel Román y 25 Wellington Rodrigues. Eche no contó con Sbarra, Bísaro, Canosa ni Gómez Quintero.

En el grupo 1 de la Superliga, la acción del viernes quedó totalmente trunca, ya que Atalaya ante Provincial se suspendió por la ausencia de un juez, y difirieron Unión de Arroyo Seco vs. Calzada (va el martes), Atlantic vs. Fisherton (va el lunes) y Ciclón vs. Newell’s (deben buscar fecha). También se postergó Saladillo-Caova.

De los suspendidos del viernes en la zona 2, Libertad ante Sportivo Federal fue diferido a este lunes, mientras que Sportivo América con Tiro Suizo será reprogramado. El Verde tiene un compromiso el martes como visitante de Central. La jornada 7 de la zona 2 se cerrará recién el 31 de mayo con Los Rosarinos Estudiantil ante Sportsmen.

Ascenso

En la zona 1 de la Primera B, Atalaya B le ganó a Garibaldi de Fray Luis Beltrán por 87 a 81 con 28 de Lasala, mientras que Sitjar anotó 36 en la visita. Por la zona 2, Maciel derrotó como visitante a El Tala B 72 a 69 con 21 de Oronao y 18 de Hernández. Para los locales hizo 15 Argañaraz.

Se difirió para el martes el choque entre Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico B, en tanto que para el 14 está programado Echesortu B vs. Provincial B.

GOLEO

ECHESORTU 77: Rodríguez 0, Kosik 0, Canosa, N. Román 29, Bísaro, Moresco 11, L. Román 10, Ippolitti 2, González0, Rodrigues 25, Sbarra. DT: Freddy Cano

TALLERES AS 89: Di Filippo 7, Mercado 14, Pereyra 0, Davis 25, Tempesta 11, Aguirre, Ártico 3, Turza, R. Passoni 7, Pappalardo, P. Passoni 14, Campa 8. DT: Albano Bettinsoli

GOLEO

REGATAS 77: Carlachiani 27, Martínez 6, D’Amato, Marro 0, Garrofé 19, Pansarasa 15, Giorgio 3, Luchilo 2, Cardona 2, Vignolo, Cacciavillani 3, Boldt 0. DT: Germán Vitelli

TEMPERLEY 79: Capra 12, Filipelli, Roig 9, Zorrilla 2, Amigo 7, A. Moresco 3, López 0, Ottolini 22, Más 21, B. Moresco 0, Beltramino 3, Del Río. DT: Hernán Corte

SÍNTESIS

ATALAYA 87: Contreras 9, Paganini, Lugo, Lasala 28, Maruelli 0, Bacchini 1, Moreno 13, Fernández 14, Altamirano 6, González 4, Deicas 12, Diaz. DT: Marcelo Sandoval.

GARIBALDI 81: Malisani 0, Brizuela, Redaelli 7, Pellegrino 1, Sitjar 36, Seweryn 6, Sandillú 0, Roskopf 18, Loaiso 9, Berone 0, Cabrestrero 1, Gómez 3. DT: M. Olivera.

ESTADIO: Atalaya

ÁRBITROS: Schiavone y Porta

PARCIALES: 14/22, 41/49 y 61/67

SÍNTESIS

EL TALA B 69: Canziani 4, Capisano 2, Conde 3, Triputti, Argañaraz 15, Acuña 8, Brizuela 6, Rolando 11, Stralla 0, Hurinich 12, Oller 4, Perotti 4. DT: Ismael Carrizo.

MACIEL 72: Raffín 10, Crocce 3, Capodacua 2, Ábalos 8, Oronao 21, Aragona 0, Hernández 18, García 8, Lenarduzzi 0, Stradella 2, Zanotti, Isidori. DT: Luciano Venturino.

ESTADIO: El Tala

ÁRBITRO: Pérez y Báez

PARCIALES: 25/22, 37/39 y 53/52