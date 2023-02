El sueño de William Wallace es una realidad, Escocia derrotó a Inglaterra y conquistó Londres

El sueño de William Wallace se hizo realidad setecientos años después, porque un grupo de escoceses conquistaron Londres e hicieron delirar a los hinchas que se hicieron presentes en Twickenham, la catedral del rugby mundial. Escocia derrotó a Inglaterra por 29 a 23.

Pese a irse arriba en el marcador por 13 a 12, Inglaterra nunca pudo ser un claro dominador del encuentro, y Escocia siempre estuvo expectante y atento para aprovechar las pocas oportunidades que sabía iba a tener.

Incluso hasta con más concentración, la visita logró estar en partido, sin volverse locos y logrando sobre el final del encuentro el triunfo con el segundo try de Duhan Van der Merwe.

El equipo de la Rosa no puede salir del pozo. De los últimos siete encuentros perdió cinco (Irlanda, Francia, Argentina, Sudáfrica e Irlanda), empató uno (All Blacks) y ganó uno (Japón).

“Como wing, no tienes muchas oportunidades, así que necesitaba aprovecharlas. Después de marcar mi primer try, también me sorprendió bastante. Lo tomaré cualquier día”, expresó Duhan Van der Merwe, back de Escocia, autor de un doblete en Twickenahm y elegido como mejor jugador del encuentro.

SÍNTESIS

Inglaterra (23): 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Joe Marchant, 12 Owen Farrell (c), 11 Ollie Hassell-Collins, 10 Marcus Smith, 9 Jack van Poortvliet, 8 Alex Dombrandt, 7 Ben Curry, 6 Lewis Ludlam, 5 Ollie Chessum, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge

Suplentes: 16 Jack Walker, 17 Mako Vunipola, 18 Dan Cole, 19 Nick Isiekwe, 20 Ben Earl, 21 Ben Youngs, 22 Ollie Lawrence, 23 Anthony Watson

Tries: Max Malins (2), Ellis Genge.

Conv.: Owen Farrell.

Pen.: Owen Farrell (2).

Escocia (29): 15 Stuart Hogg, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ben White, 8 Matt Fagerson, 7 Luke Crosbie, 6 Jamie Ritchie (c), 5 Grant Gilchrist, 4 Richie Gray, 3 WP Nel, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman

Suplentes: 16 Fraser Brown, 17 Jamie Bhatti, 18 Simon Berghan, 19 Jonny Gray, 20 Jack Dempsey, 21 George Horne, 22 Blair Kinghorn, 23 Chris Harris

Tries: Huw Jones, Duhan van der Merwe (2), Ben White.

Conv.: Finn Russell (4).

Pen.: Finn Russell.

Estadio: Twickenham

Referee: Paul Williams (Nueva Zelanda)

Asistentes Referees: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda), James Doleman (Nueva Zelanda)

TMO: Brendan Pickerill (Nueva Zelanda)