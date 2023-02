El grito de los agropatrones: “Vergüenza le tiene que dar al gobierno y al arco opositor”

El que no llora no mama

Productores agropecuarios se asentaron en la mañana de este martes en distintos puntos de la autopista Rosario-Buenos Aires para apoyar la movilización en reclamo de medidas para el sector, con epicentro en el cruce con la ruta 90, a la altura de Villa Constitución, donde se juntaron unos 500 manifestantes, en respaldo a los pedidos de medidas urgentes para afrontar los efectos de la sequía y aliviar la situación financiera.

En tanto, el gobierno rechazó la protesta y se mostró decepcionado por el discurso del sector agropecuario. “No se puede decir que el Estado no está presente”, lanzó el secretario de Agricultura Juan José Bahillo. Para los productores las medidas fueron insuficientes y no se han implementado en su totalidad.

Si bien la convocatoria fue realizada por la Federación Agraria, es decir los pequeños productores, se sumó la mesa de enlace a la protesta, es decir las cuatro entidades de las agropatronales estuvieron presentes.

Con automóviles, camionetas y tractores, los productores se agruparon en diferentes sectores cercanos a los pueblos y ciudades. En ningún punto se cortó la Autopista Buenos Aires-Rosario.

“Hemos decidido esta convocatoria en virtud del fuerte impacto de la sequía, de las heladas y las granizadas que causaron estragos entre los productores pequeños y medianos”, justificó el titular de la entidad, Carlos Achetoni.

“Les damos hasta el lunes de la semana que vine para que respondan efectiva y positivamente suspender los embargos, juicios y procesos de pagos de anticipo de Ganancias y todo el proceso que tienen de pasivos en el banco”, dijo Achetoni y de inmediato añadió: “Eso es lo que queremos, si no nos declaramos en movilización”.

“Para adelante vayamos programando asambleas para movilizar a la Casa de Gobierno para que no nos dejemos arrodillar”, amenazó el dirigente rural, y también hubo leña para el Congreso: “Le digo a los que están presentes a los legisladores presentes y a los que nos estén mirando por la tele que los vamos a ir a visitar, porque esta Argentina con un campo que representa el 70% de los aportes los va a ir a interpelar y pedirle que generen las políticas públicas que estamos necesitando para salir de esta tremenda crisis que tenemos, porque los países vecinos no tienen inflación, no tienen retenciones y no tienen dualidad cambiaria, y no tienen el índice de pobreza penosa y vergonzoso que tenemos en la Argentina. Vergüenza les tiene que dar a los que nos gobiernan y al arco opositor. Si no lo quieren abrir al Congreso a patadas vayamos y abracémoslo para pedir por las políticas que hacen falta”.

A mediados de este mes, el gobierno lanzó medidas para el sector ganadero, con el objetivo de evitar que decaiga la oferta de animales para faena. Entre ellas, figura un subsidios del 40%, con tope de $5.000 por animal, para mandar terneros de destete a feedlot y así preservar las escasas pasturas que quedaron después de la sequía.