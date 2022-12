Dos jóvenes de 16 y 17 años fueron detenidos en la noche del miércoles minutos después del ataque de al menos ocho balazos contra el frente de Televisión Litoral (TVL) en avenida Perón al 8100. Se investiga si un auto, un Fiat Palio rojo que fue encontrado en la zona de Vía Honda, fue utilizado para perpetrar el ataque.

“Que haya detenidos para ver quién ordena los ataques es señal de que no hay impunidad”, expresó este jueves el gobernador de Santa Fe Omar Perotti en diálogo con LT8.

A su vez el funcionario demostró su “ rechazo y repudio ” a cualquier intento intimidatorio contra los medios de comunicación. “No existe control social si no hay expresiones, no se pueden generar anticuerpos en la comunidad si no existen expresiones que alerten, que prevengan, denuncien y esclarezcan. Cuando se busca que no se hable de estas cosas el más favorecido es el delito, que necesita del silencio”, señaló.

Perotti expresó que “estas bandas han crecido en recursos, tecnología y armamentos. Y desafían, sin duda“. “Pero que no haya impunidad es una primera señal. Que haya detenidos, que la Fiscalía esté actuando y tratando de ver quiénes son los que ordenan este tipo de acciones son las señales a seguir para ir debilitando una estructura que creció y mucho”, afirmó.

Detención de dos menores de 18 años

Los detenidos tienen 16 y 17 años. Los dos estarían vinculados con los ataques ya que según la investigación en curso estaban en el auto que fue encontrado en un descampado de Cerillos y Biedma con un principio de incendio. Agentes de la policía lograron ubicar a uno de los supuestos ocupantes del vehículo domiciliado a pocas cuadras del lugar donde se abandonó el automóvil. Al llegar al lugar de residencia el joven intentó darse a la fuga pero fue demorado.

Ese joven aseguró que él no había sido quien disparó y sindicó a otra persona como el autor material del ataque al frente del multimedios. Otra patrulla policial acudió al domicilio del segundo sospechoso que también intento escapar y además se encontraba armado.