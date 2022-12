La colgaron: la Rosarina ratificó que quiere un gran torneo de primera con ascenso al Federal

La asamblea de la Asociación Rosarina se llevó a cabo como estaba previsto el miércoles en las instalaciones de Sportivo Federal con los representantes de los clubes. Allí, como adelantó El Hincha, se trató como principal una importante modificación en los torneos.

La primera de las asambleas convocadas finalizó rápido, con la aprobación de memoria y balance. Luego se comunicaron aranceles para que los clubes conozcan los incrementos que se vienen, pero el punto que generó un largo debate y obligó a postergar la determinación fue la estructura de los torneos de 2023.

Tal cual se había explicado aquí, la idea es la unificación de Superliga y Primera A para que todos los clubes puedan luchar por la clasificación directa desde Rosarina a Federal. Claro está que para algunos clubes esto significa no respetar los méritos ganados en la cancha, para otros es una gran posibilidad y para la Rosarina es una medida “pluralista, democrática y superlativa (sic)”. Miradas aparte, la Rosarina tiene prácticamente decidido llevar adelante esto y se dio tiempo hasta el 10 de enero para que los clubes de A expresen su deseo o no de jugar de esta manera. Desde afuera la impresión es que aquel que no quiera subirse al barco que no se suba, pero que el que quiera va a estar en este torneo extendido.

Además, se pudo saber que las inferiores tendrán planilla digital para poder clasificar a los nacionales en un corte a mitad de temporada.

En su momento se pudo acceder a la idea de certamen para 2023, en el que se propone un “torneo inclusivo”.

Forma de juego del torneo

1 Se hará un solo torneo con equipos de la Superliga y los equipos de la Primera A, total de 26 equipos organizados en dos zonas según orden de méritos y en un todo de acuerdo a la finalización de fase regular 2022 con sus respectivos ascensos y descensos.

2 Se armarán dos grandes zonas A y B de 13 equipos. Jugarán por zonas a dos ruedas todos contra todos (24 partidos a jugar por equipo).

Zona A: Caova, Temperley, Talleres AS, Atalaya, Unión y Progreso, Regatas, Saladillo, Ciclón, Atlantic, Unión de Arroyo Seco, Calzada, Puerto San Martín, Fisherton.

Zona B: Sportsmen, Gimnasia, El Tala, Echesortu, Náutico, Provincial, Sportivo América, Estudiantil, Alumni de Casilda, Libertad, Sportivo Federal, Central, Tiro Suizo.

3 Los ocho primeros de cada zona clasifican para un playoffs al mejor de 3 partidos (1-1-1). 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6, 4 vs. 5.

4 Los ganadores de los playoffs de zona A y B clasifican para jugar los octavos de final cruzándose las zonas según orden de méritos. Será playoffs al mejor de tres partidos.

1 A vs. 4 B

1 B vs. 4 A

2 A vs. 3 B

2 B vs. 3 A

5 Fase final

Opciones:

A cuadrangular final con los cuatro clasificados

B Semifinal con playoffs a tres partidos, cruces por orden de méritos de los ganadores de la fase anterior. Final con los ganadores de las semifinales en playoffs al mejor de tres partidos.

6 Finalizada la etapa regular el último equipo de cada zona pasa a jugar la Primera B.