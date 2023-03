El Canalla venció a Huracán en Parque Patricios y saldó la cuenta de ganar como visitante

El mejor partido en lo que va del año. Central venció a Huracán y consiguió así su primera victoria fuera del Gigante en este 2023. Con una muy buena performance el equipo de Miguel Ángel Russo fue un justo ganador y lo hizo en rodeo ajeno, donde tanto le cuesta, y en lo que fue el último viaje antes de ir a la casa del rival de siempre. El Canalla lo ganó de principio a fin, casi no sufrió en su área y la diferencia a su favor hasta pudo haber sido mayor.

En un momento justo del campeonato llegó la victoria en Parque Patricios. Es que más allá de la cosecha de puntos que tenía el equipo necesitaba una actuación como la que tuvo ante el Globo. Un rendimiento para dejar atrás varias dudas que surgieron y marcar por sobre todas las cosas una identidad. Sí, ante Huracán el equipo de Russo mostró su “DNI” por primera vez en este 2023. Orden, concentración y compromiso fueron tres de las principales virtudes que tuvo el Canalla en la noche del lunes, más allá de que jugó de mayor a menor.

Para arrancar el juego en el Ducó, más allá del regreso de Kevin Ortíz, Russo decidió volver a jugar con tres zagueros centrales. Para ello le dio luz verde a Juan Cruz Komar y dejar en el banco de relevos a Gino Infantino. Ante Tigre (2-2) había sido la última vez que el DT canalla había utilizado un equipo con cinco defensores (los mismos que ante el Globo).

De arranque la actitud fue diferente con respecto al juego ante pasado. Y esa postura, de overol puesto, dio rápidamente rédito: apenas pasados los primeros cuatro minutos de juego, luego de un pase de Campaz, Malcorra enganchó de derecha hacia adentro y metió un zurdazo inatajable para Chaves. Tras el tempranero gol el equipo local salió decidido a ir por el empate, el partido le pedía al Canalla que fuera ordenado e inteligente y así lo hizo. Ganando la mayoría de los duelos individuales y con una buena disciplina táctica, Central se paró firme tanto en el medio como en la última línea. Todo esto sin desatender el arco de enfrente; ya que mientras cuidaba el resultado también estaba atento a la oportunidad de volver a lastimar…

Y fue antes de la media hora cuando Véliz, de cabeza, convirtió el segundo tras una gran jugada individual de Malcorra que terminó con un centro para el juvenil goleador. Un muy buen primer tiempo fue el del equipo de Russo ante Huracán, es que más allá de la ventaja de dos goles casi no sufrió en su propio arco.

Cuando el telón se levantó para el último capítulo, Russo mandó a la cancha a Giaccone en lugar del colombiano Campaz. El juvenil se ubicó por la izquierda y Malcorra bien cerca de Véliz. Si bien tras haberse jugado los primeros minutos del epílogo se vio una merma en el rendimiento canalla, con respecto al primer tiempo, el técnico auriazul mandó al campo a Lucas Rodríguez para contener el lado derecho del ataque del Globo, algo que había empezado a complicar. Ante el empuje del local el banco canalla se volvió a mover y tuvieron permiso para ir a jugar Infantino y Martínez Dupuy, en lugar de los autores de los goles. Las variantes revitalizaron el juego del Canalla, que si bien no vivió momentos de zozobras, el conjunto de Dabove empujó mucho más que en los primeros cuarenta y cinco.

La última parte del partido no tuvo un dueño definido, las acciones se dieron lejos de las áreas y fueron repartidas. Huracán metió sus últimas variantes y en el Canalla ingresó Cortez por Martínez, pero el 2-0 no se modificó. Central, que jugó de mayor a menor, se trajo un triunfazo del Ducó. Jugó su mejor partido en lo que va de este 2023. Ganó por primera vez de visitante, no le pierde pisadas a los de arriba y ahora tendrá varios días para preparar su recepción a Gimnasia mientras mira de reojo el Parque Independencia.