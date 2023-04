Domingo de súper acción: las pibas y los pibes salen a la cancha en todas las categorías

El certamen de verano del fútbol femenino tendrá su segunda jornada y los encuentros se disputarán en cinco canchas diferentes.

En Tiro Suizo jugarán: Tiro Suizo vs. Morning (a las 9), San Martín vs. Mitre B (11), Gálvez vs. Gran Rosario (13) y Sp. Silva vs. Bancario (15).

En El Torito: Central vs. Defensores Unidos (9), Sparta vs. Central Córdoba (11), Santa María vs. Argentino (13) y Lamadrid vs. El Torito (15).

En Mitre de Pérez: Mitre vs. Provincial (9), Botafogo vs. Alianza (11), Banco vs. Renato (13) y San Telmo vs. Leones (15).

En el Complejo Jorge Griffa: María Reina vs. Oriental (9), Newell’s A vs. Fábrica de Armas (11), Coronel Aguirre vs. Juan XXIII (13) y Sarmiento vs. Defensores de Funes (15).

En Adiur: Social Lux vs. Newell’s B (9), Teléfonos vs. Unión Americana (11), Pablo VI vs. Tiro Federal (13) y General Paz vs. Adiur (15).

También juegan los pibes

Habrá acción por la segunda fecha de los torneos que organiza la Asociación Rosarina en sus tres categorías. Todo comenzará a partir de las 15.

Por la Copa Mario D’Ascanio se medirán: Central vs. Adiur (en Cosecha), Morning vs. Tiro Suizo, General Paz vs. Río Negro, Alianza vs. Provincial, Sportivo de Álvarez vs. Unión de Álvarez, Oriental vs. Newell’s, Social Lux vs. San Telmo de Funes y Pablo VI vs. Coronel Aguirre.

Por la Copa José Zanabria juegan: Central Córdoba vs. El Torito, Defensores Unidos vs. Gálvez, Bancario vs. Banco, Juan XXIII vs. Renato Cesarini, Provincial B vs. Leones, Unión Americana vs. Mitre de Pérez y Arijón vs. 1° de Mayo.

Mientras que por la Copa Raúl Dariozzi se enfrentarán: Sparta vs. Gran Rosario, 14 de Junio vs. Sarmiento, Defensores de Funes vs. Argentino, Botafogo vs. Jorgito Jrs., Sportivo Silva vs. San José, San Roque vs. San Martín y María Reina vs. 7 de Septiembre.