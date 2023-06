Di María se presentó en el Coloso para jugar en la despedida de Maxi: “Es un amigo y quería estar”

“Seguramente hoy será un día inolvidable y lo tiene más que merecido”, argumentó Angelito, quien no tardó en ser interrumpido por el propio Maxi, el cual rápidamente le cruzó el brazo por atrás del cuello para mostrar la amistad que los une.

La despedida de la Fiera Rodríguez atrajo a un Ángel Canalla al Parque Independencia. Ángel Di María no le quiso fallar a su amigo Maxi y se presentó en el Coloso Marcelo Bielsa para jugar en el último partido de su ex compañero en la Selección Argentina.

¿Cómo recibirán a Fideo en el Coloso? Ángel Di María dice presente en la gran tarde en la que Maxi Rodríguez tendrá su partido de despedida. 🇦🇷🏆 📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/ewaGUNNEzP — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2023

“Maxi es un amigo y enseguida le dije que sí. Esto no tiene nada que ver con los colores y quería acompañarlo en este día tan especial para él”, aseguró Fideo, quien estaba en duda por su pasado tan ligado a Central. “Esto no tiene nada que ver con el equipo del cual cada uno es hincha. “Seguramente hoy será un día inolvidable y lo tiene más que merecido”, argumentó Angelito, quien no tardó en ser interrumpido por el propio Maxi, el cual rápidamente le cruzó el brazo por atrás del cuello para mostrar la amistad que los une.

"UN POQUITO MÁS…" Ángel Di María confirmó que seguirá vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. 📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/UDckH6qNrY — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2023

“Es un grande de verdad”, arrancó diciendo la Fiera, visiblemente emocionado mientras lo miraba a los ojos a Di María. Y agregó: “Somos amigos, acá no hay rivalidad y quiero mandar un mensaje a todos de que venimos a celebrar. Espero que todos la pasen de 10 y ojalá podamos sentar un precedente para el futuro”.