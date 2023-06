Central cerró la gran campaña con una derrota ante Racing y terminó en la segunda posición

Florencia Salazar anotó el único gol del partido. Con la derrota, el Canalla terminó segundo y se despidió de la lucha por el título. A pesar de no poder coronar, tuvo un gran año deportivo, el mejor desde su participación en los torneos nacionales

En el Gigante de Arroyito se prendieron las luces, mientras la voz del estadio anunciaba las formaciones de Central y Racing. En la platea del río, las bengalas azules y amarillas se encendieron y las jugadoras salieron a la cancha con banderas de fondo flameando. Se jugaba mucho y la ilusión estaba intacta. Era difícil poder coronar una gran campaña con un título, porque los rivales con los que peleaba eran los de mayor jerarquía del fútbol argentino y los que en los últimos años se adueñaron de los torneos nacionales: Boca y UAI Urquiza. Sin embargo, matemáticamente el Canalla llegaba chances. Para eso tenía que ganar y esperar que el Xeneize y el Furgón no sumaran de a tres. Ambos equipos ganaron y Central no pudo contra Racing y se despidió del Campeonato YPF con una derrota 1-0, que no le hace justicia al gran año deportivo.

Los nervios se notaron y el partido se jugó poco. Siempre trabado y cortado por infinidad de faltas, la creatividad no tuvo lugar. Las acciones de gol fueron escasas para ambos equipos, pero Racing fue quien se encargó de abrir el marcador. Sobre el final del primer tiempo, Florencia Salazar, tras un tiro de esquina y un mal despeje del Canalla, remató al área y dejó sin reacción a Vanina Correa.

En el complemento el partido se mostró similar y se repartieron la pelota entre ambas Academias. Central, desorganizado para buscar el descuento, pudo hacerlo, pero primó la impresición.

La derrota ubicó al equipo dirigido por Damian Ledesma en la segunda posición de la tabla general de este primer torneo del 2023, con 13 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. Además, consiguió 32 goles a favor y tan sólo 8 en contra. Es, sin dudas, la mejor actuación del Canalla en lo que va del semiprofesionalismo, peleó hasta la última fecha y puso el foco del fútbol argentino en Rosario.