Cruce de necesitados: SAT y El Porvenir abren la octava fecha del torneo que tiene a UAI como líder

SAT y El Porvenir jugarán este viernes por el partido que abrirá la octava fecha del Campeonato YPF, en el que UAI Urquiza es el único puntero.

Desde las 10, el equipo de la Tele recibirá en el Estadio 12 de Agosto a El Porvenir, que necesita sumar unidades para salir del fondo de la tabla. Hoy el elenco de Gerli tiene tan sólo 1 unidad producto del empate por la primera jornada ante Estudiantes de La Plata. El cruce se podrá seguir por la TV Pública.

Defensores de Belgrano, otro de los equipos que está complicado en la tabla de posiciones y aún no pudo sumar unidades en lo que va del Campeonato, jugará ante Platense el sábado a las 13 y sin transmisión. En el mismo horario, Excursionistas recibirá a Independiente.

El sábado, además, jugarán Gimnasia La Playa y Belgrano de Córdoba, que viene de protagonizar un partidazo ante UAI Urquiza, desde las 13 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

El mismo día será el turno del cruce entre el defensor del título y escolta de UAI. Boca recibirá en Casa Amarilla a Estudiantes de Buenos Aires a las 15 y con transmisión de TV Pública. El elenco de la Ribera viene de vencer 3-0 a El Porvenir en el debut de Florencia Quiñones, ex jugadora, como entrenadora. Ahora, la ex DT de la selección argentina sub 20, tendrá su estreno como directora técnica en el club en el que se retiró como futbolista.

El domingo será el turno de San Lorenzo -el otro escolta de Villa Lynch- ante Estudiantes de La Plata, a las 15. A las 13 jugarán Racing y Lanús y en el cierre de la actividad dominguera, Banfield será local ante River, a las 15.

El lunes, a las 13, Central recibirá a Ferro en el estadio Gigante de Arroyito (por DeporTV) y a partir de las 15, y con transmisión del canal público de deportes, el líder UAI Urquiza cerrará la fecha como local de Huracán en el Monumental de Villa Lynch.