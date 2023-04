Pensaron que llevaba mucha plata porque salió del banco, siguieron su auto en una moto y le robaron

Con susto y bronca quedó en la mañana de este jueves un hombre al que dos personas en moto siguieron desde que salió de un banco en calle Santa Fe hasta Buenos Aires casi Pellegrini. Allí, cuando frenó por el alto tránsito, se le pusieron a la par de su auto, le hicieron estallar la ventanilla con un casco y le arrebataron una mochila con poco dinero y una notebook

“Estuve en calle Santa Fe porque fui a buscar una tarjeta de crédito en una entidad bancaria. Se ve que me venían persiguiendo hasta que me atacaron el auto”, relató la víctima. Agregó que había notado el seguimiento, pero no pudo evadirlo. “Di vueltas porque me pareció raro”, explicó.

Lo interceptaron en Buenos Aires al 1700. “Con el casco de uno de ellos, me estallaron los vidrios de atrás y del costado. Me llevaron dinero en efectivo y una computadora personal”, lamentó el hombre, quien dijo sentir “impotencia y bronca”.

“Me siento totalmente abandonado, es un desastre. La Policía tiene todos los datos y ya se sabe que en la moto venían dos personas. Espero que la Justica actúe rápidamente”, dijo la víctima con pocas esperanzas de recuperar lo robado y enojo por la situación violenta que atravesó.