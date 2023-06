Concejo quiere saber: qué convenios firmó el municipio con empresario procesado por narcotráfico

Del concejal Pedro Salinas, de Ciudad Futura, junto a sus compañeros de bloque, Jesica Pellegrini, Caren Tepp, María Luz Ferradas y Juan Monteverde, el Concejo aprobó este jueves un decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo que informe sobre acuerdos y convenios firmados con Gustavo Shanahan y la firma Proyectos Urbanísticos SA, que dieron origen a la ordenanza Nº 7.932/2005, regulatoria del Plan Especial Parque Habitacional Ludueña y respecto de cualquier otro convenio o acuerdo firmado entre la Municipalidad y el citado empresario o la firma mencionada, ante la sospecha de lavado de activos.

De igual modo, los ediles consultan sobre las personas físicas y/o jurídicas que hayan formado parte del desarrollo de la urbanización, conocido como Los Pasos del Jockey, en sus diferentes etapas, incluyendo todo lo actuado hasta el presente.

Asimismo, el cuerpo solicita que el intendente municipal, Pablo Javkin, disponga la intervención de la Agencia contra el Lavado de Activos de Origen Delictivo –según lo establece el artículo 16 de la ordenanza Nº 10.370/2022–, “con el objetivo de revisar y analizar el desarrollo de los convenios firmados en el marco de la ordenanza regulatoria del Plan Especial Parque Habitacional Ludueña, desde el 2005 hasta el día de la fecha, a fin de detectar si existen indicios que requieran elevar una alerta”.

Los concejales plantean también que, en caso de existir supuestos de comisión de delitos de lavado de activos, convoque a una mesa de coordinación y cooperación.

Hablaron sobre el tema durante la sesión Tepp y Monteverde, de Ciudad Futura; Norma López, del Frente de Todos-PJ; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y Charly Cardozo, de Unión Pro/Juntos por el Cambio.

Quién es Shanahan

Supo ser el empresario más influyente de la ciudad: Gustavo Shanahan fue presidente del directorio del principal grupo económico local; lideró como desarrollador inmobiliario Los Pasos del Jockey, lo que luego se convirtió en el Parque Habitacional Ludueña, y fue titular nada menos que de Terminal Puerto Rosario, el único puerto de la región que importa y exporta contenedores, en la etapa en que fue gerenciado por capitales catalanes para luego pasar a manos de Vicentin.

Pero luego cayó en desgracia: primero le dictaron la quiebra y en noviembre de 2021 el derrumbe se profundizó: fue procesado por la Justicia federal como un integrante más de la narcobanda del piloto de avión peruano Julio Rodríguez Granthon, ligado al líder de Los Monos Ariel “Guille” Cantero.

Según la Justicia federal, si no hubiera accedido a cambiarle a dólares de manera regular los pesos que llegaban desde los búnkeres de Villa Banana al narco, que fue imputado en el crimen del pastor evangelista y ex concejal Eduardo Trasante y está preso en la cárcel de Marcos Paz, éste no podría haber bajado los cargamentos de cocaína de máxima pureza desde Bolivia a Rosario.

Precisamente Trasante pertenecía al bloque Ciudad Futura, el mismo que impulsó ahora el pedido de informes al Ejecutivo municipal sobre presunto lavado de activos. El propio partido liderado por Monteverde y Tepp, cuando aún era el Movimiento Giros, hizo sucesivas denuncias tanto sobre este cuestionado desarrollo inmobiliario como sobre otras irregularidades con terrenos públicos en la ciudad.

Shanahan fue integrante del fideicomiso Los Pasos del Jockey hasta 2011, de donde sus socios lo corrieron bajo acusación de trasladar deuda personal al pasivo del fondo. El desarrollo de 190 hectáreas no prosperó y se reconvirtió en el Parque Habitacional Ludueña. A Shanahan le dictaron la quiebra en 2013 y, antes de terminar encausado como narco, hizo explosivas acusaciones de lavado de dinero en el puerto de Rosario contra los inversores catalanes encabezados por el hijo del célebre presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.