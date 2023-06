El Hincha

El resto de la fecha

River enfrenta a Defensa con la mente puesta en la semana de Copa Libertadores

La programación de la fecha 19 tiene otros cuatro partidos en la jornada del sábado. El destacado es el encuentro que animarán River y Defensa en el Monumental. También juegan: Belgrano vs. Vélez, Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Huracán y Racing vs. Banfield