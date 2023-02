Cine antiromántico: ni personas ni historias perfectas

El cine lleva más de un siglo “enseñándonos” a amar. La máquina de los sueños —Hollywood en mayor medida— ha expandido una idea del amor romántico que conquistó a varias generaciones, siendo un modelo aprendido socialmente de manera inconsciente.

Poliamor, flexisexualidad y relaciones abiertas son algunos de los términos con los que nos estamos familiarizando en la actualidad para dejar atrás toda esa “normalidad” impuesta por la sociedad durante décadas.

Es difícil. ¡Sí! Pues han sido siglos de deformación emocional. Pero en los últimos años, el séptimo arte también se está reinventado y muestra de ello es el cine anti-romántico. Películas cargadas de realismo, que no van de personas e historias perfectas. Su valor es dejar de lado lo que entendemos habitualmente por romántico y desnudarlo, para dar luz a la vida más real, a cómo es enamorarse de verdad, cuando las formas de socializar cambiaron drásticamente en los últimos años.

Chico conoce a chica (casi siempre por ese orden y con esa orientación), al principio se odian un poco, luego comienzan a mirarse de otro modo, se enamoran, pero surgen conflictos: malentendidos, otras parejas. Y, justo llegando al final, llega ese momento en el que el amor triunfa sobre todas las cosas: un discurso increíble en mitad de la calle lloviendo, alguien que impide una boda en el último momento, recorrer el mundo para encontrase con la otra persona. Movimiento de cámara final, travelling y un beso de película con la música sonando a un volumen superior.

El cine ha dado vuelta estos arquetipos trilladísimos de comedia romántica que ya bastante nos tenían saturades, regalándonos historias magníficas. A mi parecer, lo mejor es que no todas las historias tienen final feliz. Hay veces en las que la historia se desmorona ante la realidad o el amor se va perdiendo poco a poco. Y no está mal, es lo más normal del mundo.

Para celebrar que muchas formas de amor son posibles, les compartiré una selección de películas bastante actuales, casi casi que recién estrenadas y que muchas no llegaron a la pantalla grande, pero sí son fáciles de ubicar en las distintas plataformas de streaming. Todos estos films con un toque ecléctico de películas que reflexionan sobre este sentimiento tan único y personal que es amar.

Las recomendadas

La infeliz (2021). Dir: Daria Bukvic

¿Te imaginas que tu familia te apodara “la infeliz”? Tanta sinceridad no es deseable cuando tu romance de cuento de hadas un día se desmorona y toda tu imagen pública y privada se ve comprometida. Sin embargo, las cosas como son: todos te quieren ver casada y no aceptarán un no por respuesta. Así que, con tus sueños en stand-by, te preguntas si las cosas podrían llegar a salirte bien algún día. La infeliz, entrañable comedia marroquí-holandesa a lo Frances Ha, va tanto sobre el amor como sobre la necesidad de superarlo y crecer de una vez.

Un amor intranquilo (2021). Dir: Joachim Lafosse

Pasarás media película deseando que la pareja protagonista se separe, a pesar de saber con toda certeza que se quieren a rabiar. Damien Bonnard da vida a un pintor reconocido con un grave trastorno bipolar, condición que pone a él y a su familia en peligro con demasiada frecuencia. Su mujer, Leïla Bekhti, hace lo que puede para cuidarlo, pero su marido es violento, incontrolable y un hombre adulto. Una película que se presentó en la Sección Oficial de Cannes y que solo es apta para estómagos valientes.

All Eyes Off Me/Tiempo muerto en una vida (2021). Dir: Hadas Ben Aroya

Tres historias para explorar el amor en sus formas más fluctuantes, que no siempre son románticas. Primero, la relación con nuestras amigas, la confianza plena y el cariño mutuo. Luego, los límites vertiginosos que exigen las “nuevas” relaciones sexo-afectivas (hasta dónde llegamos y qué nos apetece). Finalmente, un encuentro sorprendente, que nace de la necesidad de calidez y cercanía que todes tenemos cuando nos sentimos a punto de caer. Estos son los tres polos sobre los que Hadas Ben Aroya transita en All Eyes Off Me, una película para cuando estás bien, pero no tanto.

Fuego (2022). Dir: Claire Denis

Juliette Binoche y Vincent Lindon lideran el reparto de esta nueva película de Claire Denis, y en su cine vuelve a brillar el cuerpo, la sensualidad y la sensibilidad. La directora adapta una novela de la escritora francesa Christine Angot, guionista de su anterior Un sol interior (2017), para explicar “las relaciones afectivas como algo terriblemente complejo, a veces violento, y la expresión de las emociones y de los conflictos a través del cuerpo”.

Bros: Más que amigos (2022). Dir: Nicholas Stoller

La película de Nicholas Stoller es divertida, entrañable y un gran retrato del mundo actual y las relaciones. Protagonizada por Billy Eichner (Difficult People) y Luke Macfarlane, la historia sigue a dos hombres que, a pesar de sus vidas frenéticas y problemas con el compromiso, intentan una relación.

La ruleta de la fortuna y la fantasía. (2021). Dir: Ryûsuke Hamaguchi

Una antología con tres preciosas historias acerca de cómo la suerte es la gran dueña y señora de todos nuestros amores. Tres perlas sencillísimas que hablan del recuerdo del deseo pasado, pero también juguetean con el coqueteo y la ensoñación. Uno de los mejores directores japoneses del siglo XXI, Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car) nos demuestra que también pueden hacerse grandísimas películas a partir de cuentos mininalistas.

Hasta los huesos/Bones and All (2022). Dir: Luca Guadagnino

El director Luca Guadagnino no es extraño de los romances intensos como demostró en Call me by your name, y aquí vuelve a hacerlo con una pequeña innovación: es una película de caníbales. Bones and All cuenta la historia del primer amor entre Maren, una joven que está aprendiendo a sobrevivir al margen de la sociedad, y Lee, un vagabundo con ideas muy intensas que vive marginado.



París, distrito 13 (2021). Dir: Jacques Audiard

Jacques Audiard ha firmado una película dedicada a entender la juventud y el amor en tiempos de Tinder, de incertidumbre y vidas que a veces parecen hechas en blanco y negro: París, distrito 13‘ es un retrato de las relaciones modernas en la generación millennial. Sin juzgar, sin miramientos y con total honestidad, la película es un retrato sobre el amor y la búsqueda de conexiones, basada en los cómics de Adrian Tomine.

Licorice Pizza (2021). Dir: Paul Thomas Anderson

Alana Kane (Alana Haim, la cantante) y Gary Valentine se enamoran en el San Francisco de 1973. Pasa que él es un hombretón no demasiado seguro ni deconstruido, y ella tiene nueve años más que él. Problemas asegurados en uno de los mejores homenajes a la nostalgia sin excusas.



¿Qué vemos cuando miramos al cielo? (2021). Dir: Alexandre Koberidze

Desde Georgia llega una de las películas de amor más honestamente sencillas (y cuya magia es más difícil de explicar). Alexandre Koberidze cuenta cómo dos jóvenes se encuentran, sienten algo por el otro, se citan al día siguiente y, no obstante, por arte de magia nunca llegan a reconocerse. En la preciosa ciudad de Kutaisi, dos amantes caen víctimas de una maldición, pero su cariño acaba irrigando todos los rincones del pueblo. Esta perlita ganó el Premio de la Crítica en Berlinale y el Premio Especial del Jurado en Mar del Plata en 2021. Ideal para sonreír y llenarse el corazón.



Gusto en conocerte otra vez / Meet cute (2022). Dir: Alexandre Lehmann

Otra comedia romántica situada en bucles de tiempo, al estilo del clásico Groundhog Day. Meet Cute es la historia de una mujer que logra viajar en el tiempo, habilidad que usa para intentar crear un vínculo con un hombre. Pero todo se enreda cuando comienza a intentar resolver los problemas y traumas de él para convertirlo en la pareja perfecta. Una peli que también aborda el tema de la depresión.