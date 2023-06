Chau Gato: Mauro Formica decidió colgar los botines

“Quería contarles que decidí cerrar mi etapa como futbolista profesional, y me emociona recordar todo lo que viví. Si me vienen Pilo y Rut, mis viejos, que desde los 4 años me inculcaban lo hermoso de este deporte. Cientos de potreros recorridos junto a ellos y mis hermanos. Gracias Laucha, Guille y Dante. A mi hija More, que fue mi motor de lucha, la que me dio las fuerzas de seguir y nunca bajar los brazos. A los equipos que confiaron en mí, Newell’s, Blackburn Rovers, Palermo, Cruz Azul, Pumas, Colón y Defensores de Belgrano que me ayudaron a crecer como jugador, pero más como persona, donde compartí momentos hermosos y sembré amistades que hoy perduran. Y en especial a uno que me marcó, el que me brindó gran parte de lo que soy, gracias Newell’s, este agradecimiento es eterno, al club, a sus hinchas que siempre me brindaron cariño y respeto único. Gracias viejo por hacerme leproso de ley. A mis amigos del barrio, a los de fútbol y los que conocí en esta hermosa carrera. Quedan miles de líneas por escribir y agradecer, pero esto sigue, y seguiré completando este libro hermoso”. Con este agradecimiento hacia todos, Mauro Formica anunció en su cuenta de Instagram su retiro del fútbol.

El mediocampista de 35 años decidió terminar con una carrera exitosa, que tuvo pasos por Inglaterra, Italia y México, aunque sin dudas su mayor orgullo fue vestir la casaca leprosa, el club que lo vio nacer futbolísticamente y al cual volvió dos veces.

El currículum dirá que su última gambeta de tantas la hizo con la camiseta de Defensores de Belgrano, un gusto que se dio en el final para compartir un rato de cancha con su hermano Lautaro. Pero en sus recuerdos estarán sin duda sus partidos con la casaca leprosa, que fueron casi doscientos, con 33 gritos de gol.

Debutó un 29 de septiembre de 2006, en un empate entre la Lepra y Colón 1-1. El DT leproso era Nery Pumpido y el Gato era un juvenil que había vestido varias veces la camiseta de selecciones nacionales. Estuvo cerca de ser campeón con Newell’s en 2009, con Roberto Sensini en el banco y un equipo que peleó hasta la última fecha el título ante Banfield, donde se destacaban Lucas Bernardi, Sebastián Peratta, Rolando Schiavi, Jorge Achucarro y Joaquín Boghossian. Y su último gol fue con la de Newell’s, el 6 de diciembre de 2020, en el retorno del fùtbol post pandemia y sin hinchas en la tribuna. Fue con asistencia de Maxi Rodríguez para ganarle a Lanús 3-1 en el Parque.

Su único título fue en 2014, con la casaca de Cruz Azul de México, al coronarse en la Copa de Campeones de la Concacaf. En tierras aztecas también jugó en Pumas. Varias veces rechazó ofertas de clubes argentinos para evitar enfrentar a Newell’s. Le dijo “no” a River y San Lorenzo, que con Tinelli lo tentó dos veces sin éxito. Al final cedió y tuvo una temporada en Colón, tras irse del Parque en 2021, para cerrar su carrera en Defensores de Belgrano, para tirar algunas paredes con su hermano el Laucha.

Y un día el Gato decidió colgar los botines, tal vez sin motivaciones que le permitieran encarar el día a día con las mismas ganas que hace 20 años. Se extrañarán sus gambetas, su toque elegante, su clase para jugar. Pero todo tiene un final, y Mauro Formica decidió que el suyo había llegado.