Casi 300 distritos ya tienen a todos los alumnos inscriptos para el inicio de clases 

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, lleva a cabo la acción “Hay una escuela que te está buscando”, en el marco de un ambicioso plan estratégico denominado “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo”.

Por cuarto verano consecutivo, se sale a buscar casa por casa los estudiantes que no están inscriptos en la escuela. Aquellos que terminaron sala de 5 y tienen que ingresar a primer grado y quienes terminaron séptimo grado y tienen que comenzar la secundaria. Para ello se convocó a los gobiernos locales, se les transmitió la información y se elaboraron estrategias conjuntas de búsqueda para que, en marzo, todas y todos estén en la escuela comenzando las clases.

En ese sentido, la directora provincial de Equidad y Derechos, Vanina Flesia, explicó que “durante el verano trabajamos muy activamente, con la ayuda de todos los gobiernos locales, para ir a buscar a todos aquellos chicos que no estaban inscriptos en el nivel siguiente. Es decir, que habían terminado Jardín y tenían que anotarse a primer grado de la escuela, o que habían terminado séptimo grado y tenían que anotarse en primer año”, explicó la funcionaria.

Y agregó: “Para lograr eso, estamos trabajando desde fines del 2022. En noviembre y diciembre las escuelas fueron informando quiénes eran aquellos chicos que no estaban inscriptos y nos pasaron los datos para poder localizarlos. Allí se convocó, como todos los años, a los gobiernos locales y se les informó sobre los niños, niñas y jóvenes que tenían en su localidad, que no estaban inscriptos para poder, de manera conjunta, averiguar qué estaba pasando, por qué no estaba hecha su inscripción, e ir a buscarlos. En total fueron 222 municipios y comunas que tenían chicos que buscar”, detalló Flesia.

El paso siguiente fue trabajar en mesas territoriales en toda la provincia para delimitar cuáles eran las estrategias para poder ir a buscarlos. Se organizaron operativos de búsqueda. “Los primeros 15 días de enero armamos las estrategias, los otros 15 días realizamos las búsquedas casa por casa. Hoy podemos decir, como primer resultado preliminar, que nos falta trabajar en 78 municipios de los 222 que tenían chicos y es el núcleo más duro porque son situaciones más complejas. El objetivo es llegar a marzo con todas las chicas y chicos en la escuela aprendiendo”, enfatizó Flesia.

Más adelante, la directora provincial de Equidad y Derechos destacó que “el nivel inicial es la etapa más importante. Durante estos tres años trabajamos muy fuertemente para poder garantizar que los niños y niñas de nuestra provincia, que están en edad de hacer el jardín, lo puedan hacer en su totalidad. Hoy podemos decir que ese trabajo está hecho, se crearon más de 100 cargos de asistentes escolares y 150 cargos docentes de nivel inicial. Además de creación de jardines, construcción de aulas y cargos directivos”.

“Como dice el gobernador, uno puede hacer la escuela o los otros grados de la escuela primaria o secundaria de más grande pero el Jardín se hace una sola vez. Por eso es muy importante el inicio de ese primer paso en la escolaridad de una persona. Hoy podemos decir que todos los niños de edad escolar de jardín y prescolar tienen un lugar dónde ir y estar en las escuelas”, remarcó Flesia.

El abordaje en las grandes ciudades

Sobre la experiencia desarrollada en las grandes ciudades de la provincia, Flesia indicó que “en Santa Fe y Santo Tomé, hubo encuentros específicos con referentes de educación de cada municipio, que fue convocado por la Secretaría de Gestión Territorial. También participaron referentes de Desarrollo Social, Coordinación Pedagógica, y Equipos Socioeducativos”.

En el caso de Rosario, “se viene desplegando un operativo de visitas domiciliarias por parte de agentes de los equipos territoriales de la Dirección Regional VI acompañados por duplas de Desarrollo Social (más de 30 personas están haciendo el recorrido), mientras los equipos municipales hacen lo propio bajo determinados criterios de selección que se acordaron con el fin de llegar a todos los barrios”, expresó la funcionaria.

Como ejemplo de esa experiencia, el pasado viernes 3 de febrero, equipos de los ministerios de Educación y de Desarrollo Social, tuvieron como punto de encuentro la Asociación Civil EOS (Encuentro de Organizaciones Sociales) y Fundación CATO – Pascual Rosas 2808 (frente al Centro Municipal de Distrito Oeste de la Municipalidad de Rosario), y recorrieron el barrio Villa Banana buscando chicos y chicas, acción que continuará en la segunda semana de febrero.

Cómo sigue el plan en febrero

Para la primera semana de febrero, se concretó la etapa de evaluación y ajuste, donde los municipios y comunas devuelven los listados con los resultados de sus visitas para trabajar sobre aquellas situaciones más complejas con las que no se pudo lograr las inscripciones. Esa información se irá contrastando periódicamente con las inscripciones informadas por las escuelas en el SIGAE (Sistema de Gestión Administrativa Escolar).

De los primeros resultados del operativo, se destaca que, de los 365 municipios y comunas, unos 287 gobiernos locales ya tienen a todos sus chicos y chicas localizados, inscriptos o con compromiso de hacerlo, y solo son 78 en los que se debe realizar un trabajo más profundo.