Caova ganó duelo emotivo, Eche se llevó ajustada victoria y El Tala no tuvo inconvenientes

Caova, Echesortu y El Tala ganaron en la noche del miércoles en la continuidad de la segunda fecha de la primera división de la Rosarina.

En un duelo emotivo, Caova superó en casa a Temperley por 92 a 84 en tiempo extra (empataron en 76) y tuvo un debut feliz en la nueva edición de la Superliga rosarina.

En Olegario se destacó Julián Fernández, quien anotó 32 puntos y estuvo muy bien acompañado en el goleo por Maxi Yanson y Pablo Mécoli, quienes convirtieron 16 cada uno.

En la visita, que venía de ganarle a Newell’s, hizo 22 Augusto Capra, 20 Nahuel Más y 18 Andrés Ottolini.

Por su parte, en el Cruce Alberdi, El Tala (venía de ganar ante Federal) consiguió un estupendo triunfo como visitante de Rosario Central (venía de perder frente a Talleres) por 96 a 69. El partido se definió temprano con el 30 a 9 del primer segmento y el 50 a 19 para cerrar el segundo parcial.

En el ganador anotaron 17 puntos Lucas Herrera y Tomás Vottero, mientras que Tato Chiana hizo 13 y Pedro Paz 12. En el local Facundo Gandoy convirtió 18 y Fer Belluomini 12.

El otro juego de la fecha fue el que completaron Sportivo Federal con Echesortu. Y fue triunfo de la visita por 70 a 65. El símbolo y conductor Franco Sbarra hizo 17 puntos, mientras que Nahuel Román anotó 16 y el brasileño Wellington Rodrigues 12. En el local convirtió 23 Germán Muñoz y 12 Gonzalo Villavicencio.

PARTIDOS PARA EL JUEVES

Este jueves en la Primera B se enfrentarán Atlantic Sportsmen ante San Telmo de Funes por la zona 1 en su segunda fecha.

PARTIDOS PARA EL VIERNES

En la Superliga habrá mucha acción el viernes, ya que por la zona 1 jugarán Ciclón vs. Atlantic, Saladillo vs. Unión de Arroyo Seco, Provincial vs. Fisherton y Unión y Progreso vs. Newell’s. Para el domingo quedó Regatas vs. Calzada. El 5 se completará Fisherton con Unión y Progreso. La Rosarina todavía no le puso fecha oficial a Atalaya vs. Caova.

Por el grupo 2 este viernes se enfrentarán Sportivo América vs. Alumni de Casilda y Náutico vs. Sportivo Federal. Para el domingo quedó Talleres de Arroyo Seco vs. Sportsmen Unidos, Estudiantil vs. Libertad y Echesortu vs. Central. Para el día 5 está pactado El Tala vs. Tiro Suizo.

En la Primera B jugarán por la zona 1 el viernes Puerto San Martín con Independiente de Ricardone, Fortín Barracas frente a Red Star de San Lorenzo y Garibaldi de Fray Luis Beltrán ante Gimnasia B. para el domingo quedó Atalaya B ante Ben Hur.

En la zona 2 de la B el viernes se medirán Servando Bayo con Echesortu B y Maciel ante Paganini Alumni de Granadero Baigorria. Para el domingo quedó El Tala B con Provincial B, el lunes jugarán Universitario frente a Talleres de Villa Gobernador Gálvez y el martes Gimnasia C ante Unión Sionista.

SÍNTESIS

FEDERAL 65: Villavicencio 12, Arias 7, Colazo 2, Barchesi, Heck 3, Castagno 8, Luchilo, Escobar 0, Maldonado 10, Muñoz 23, Sánchez 0, Ledesma. DT: Julián Oña.

ECHESORTU 70: Sbarra 17, Kosik, Canosa, Nahuel Román 16, Rodríguez, Moresco 7, Lautaro Román 3, Ippolitti 4, González, Gómez Quintero 11, Wellington Rodrigues 12, Ayala 0. DT: Freddy Cano.

ESTADIO: Federal

ÁRBITROS: García y Bissolatti

PARCIALES: 14/23, 34/41 y 49/52

SÍNTESIS

CENTRAL 69: Giangioble, Watson 2, Montaldi 0, Galán 8, Belluomini 12, Badía 7, Gandoy 18, Mignola 4, Herraez 0, Apodaca 4, Aparicio 3, López 11. DT: Lucas Lehrer.

EL TALA 96: Tomás Herrera 8, Carballo 3, Cabrejas 5, Gómez 11, Manuel Herrera 2, Chiana 13, Vottero 17, Verdaro 8, Paz 12, Scalella 0, Ibars 0, Lucas Herrera 17. DT: Juan Pablo Lupo.

ESTADIO: Cruce Alberdi

ÁRBITROS: Báez y Colman

PARCIALES: 9/30, 19/50

SÍNTESIS

CAOVA 92 (76): Fernández 32, Mécoli 16, Giraudo 7, Domínguez 8, Burgos 5, Yanson 16, Cordero 3, Correa 5, Saenz, Pinardi, Cabrera, J.Mécoli. DT: Néstor Gass.

TEMPERLEY 84 (76): Capra 22, Filippelli, Roig 4, Zorrilla 0, Amigo 7, A. Moresco, López 9, Ottolini 18, Más 20, B. Moresco 0, Beltramino 4, Del Río. DT: Hernán Corte.

ESTADIO: Caova

ÁRBITROS: Jerez y Ojeda

PARCIALES: 16/21, 44/43 y 60/54