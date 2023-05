Barro: Sobre la obra Proyecto REC, de Jesica Biancotto

Por Tania Scaglione

Suelo no entender nada, como unx niñx que no termina de captar las causas y consecuencias. Ni siquiera consigo hacerme las preguntas correctas para entender algo. Como romperle el juguete a otro y quedarme absorta viendo que llora y no terminar de saber por qué. Ni por qué llora ni por qué le rompí su muñeca. El mundo y yo misma dentro de él me resulta una masa informe donde pasado, presente y futuro se mezclan, como meter las manos en el barro.

Tengo el recuerdo de esa sensación de las manos en el barro: los dedos y las manos entrando en el barro del patio de casa, cerca del árbol de ciruelas. Era húmedo, movedizo. Cada tanto me topaba con insectos o ramitas o lombrices o algo así. Me daba intriga y me daba miedo. Me daba un asco irresistible. Me entraba por las lastimaduras y la piel. No entendía nada de lo que pasaba con mi cuerpo en el barro, ni terminaba de saber cuáles eran las sensaciones que me provocaba. Una inmundicia encantadora.

Mucho después trabajé en La Primera Gran Enciclopedia Salvat Digital, así de rimbombante, junto con un montón de jóvenes encerradxs en un sótano buscando imágenes del big bang, de triceratops, de combustión y, lo más importante, del origen de la vida, que habría sido en el barro, según la ciencia de la Gran Enciclopedia Salvat, y lo mismo con Adán y su costilla Eva y lo mismo en el Popol-Vuh y con el Jnum egipcio y Prometeo en los griegos. Y sigo sin entender nada aunque veo que todas las sensaciones del barro podrían transformarse en la vida entera.

Aunque parece lo contrario, no es mi intención hablar del barro hoy, sino de una obra que vi a fines del año pasado, un experimento, un proyecto. Es que Proyecto REC te envuelve como el barro a las manos. La obra es un cúmulo de estímulos juntos que no terminás de asir, se te escurre como el olor de las imágenes. En medio de esa masa de obra, te topás con alguien que entra a iluminar una escena, con la directora que también entra y lee un texto, el único texto dicho en escena, y te topás con voces que te hablan sin lograr ver nunca quién las dice, grabaciones de personas, como vos o yo, que no están en escena pero que son el sustrato del Proyecto. Grabaciones de otro tiempo, que están hoy y podrían estar mañana. Voces disímiles que hablan de marcas como las de cualquier hijo de vecino, alguna que otra cirugía, cosas así, según dice uno de los audios que te hace llorar con las manos en el barro, sin entender mucho por qué estás llorando.

Es una obra que destruye los últimos tres siglos de La Razón. Se presenta como un proyecto en proceso, pero no hay duda de la meticulosidad con la que se está llevando a cabo ese proceso. Cada uno de los elementos: la música, la iluminación, la escenografía y el mapping, los videos, la tipografía de los títulos, el vestuario, incluso las destrezas de las bailarinas y la destreza del actor están en su justa medida. Confluyen en esa masa aparentemente informe, solo aparente, que es la obra. Es un trabajo obsesivo que no olvida en ningún momento las sensaciones de base que sostienen las decisiones tomadas.

La obra no deja de ser crítica de la sociedad y un lugar de resistencia en su misma estructura de escenas yuxtapuestas, en su planteo de volver a la incomprensión del barro, a los sentidos. Proyecto REC habla de la vida, de nuestras cotidianidades y de nuestra vida nacida del barro. Trata de las marcas del cuerpo y de la posibilidad de transformarnos, habla de las marcas que lleva un cuerpo pero que son colectivas. Habla de marcas de otro cuerpo que resuenan en el tuyo, te invita a reconocer tus propias cicatrices en los relatos de otrxs, voces y cuerpos que narran el tuyo.

La obra corre riesgos, investiga. No te da respuestas, te da el material para que vos termines de crear con eso. Les recomiendo que la vayan a ver y más todavía, les recomiendo que si lo hacen, no miren solo con los ojos, sino con el cuerpo entero, que miren como un infante, y no se preocupen por entender.

A modo de posdata: antes de la función podés grabar qué significan las marcas para vos. Yo no grabé nada y me arrepentí, pasa que recién ahora estoy entendiendo qué me gustaría contar. Capaz que lo podés ir pensando.

Proyecto [REC] se presenta los sábados 13, 20 y 27 de mayo a las 20 hs en Micelio, espacio cultural ubicado en Valparaíso 520.

Proyecto [REC] es una creación del grupo El Ocaso Temporal, dirigida por Jesica Biancotto, interpretada por Juliana González, Camila Viale, Helena Vittar, Federico De Battista y Jesica Biancotto. Una obra escénica contemporánea, donde se hibridan la performance, la danza, el teatro, la música y el video mapping.

Trailer: Juan Ignacio Porta