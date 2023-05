En medio de la polémica entre Messi y PSG, el club dejó de vender su camiseta

La relación que comenzó con un intenso romance, hoy prácticamente se encuentra nula. El astro argentino no continuará en el club

El astro argentino Lionel Messi, que no continuará en el Paris Saint-Germain después de junio, no logró un retorno en su relación con el club y, este, lo hizo notar en las últimas horas ya que tomó la decisión de dejar de vender su camiseta en la principal tienda que tiene en los Campos Elíseos, y además, sacó toda imagen del rosarino.

Esta decisión del club quedó registrada en un informe del programa español El Chiringuito, en el que una cronista muestra cómo se ve hoy la tienda oficial y la imagen del rosarino no aparece por ninguna parte, a diferencia de Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti, Sergio Ramos y el resto de los jugadores con sus respectivas fotos.

La situación es bastante llamativa en medio del sin fin de rumores que ubican a Messi afuera del club parisino después de su viaje a Arabia Saudita, la polémica sanción -que luego fue revocada-, y el pedido de disculpas del propio jugador.

Por su parte, Jorge Messi, padre y representante del futbolista campeón del mundo en Qatar 2022, aseguró días atrás que el ex Barcelona no tomará ninguna determinación sobre su futuro hasta después de terminar su vínculo con el PSG, lo que ocurrirá el próximo 30 de junio.

Aunque se especula con una nueva oferta de renovación por parte de la entidad parisina, Messi no continuará en el club, y en consecuencia tiene tres posibles desenlaces para esta historia tan impactante.

El capitán de la Selección argentina cuenta con una tentadora oferta del fútbol de Arabia Sauidita: los montos ofrecidos por el Al Hilal ronda los 500 millones de dólares, incluso podría alcanzar los 600 millones. Sin embargo, el astro argentino afirmó que quiere seguir compitiendo al máximo nivel y esto chocaría directamente con este objetivo.

Por otra parte, la posibilidad del Barcelona es quizás la más viable y la más nostálgica de todas. Su turbulenta salida del club que lo vio ser el mejor del mundo no fue la mejor y desde el conjunto Culé trabajan en el plan retorno, que por ahora no es sencillo por las trabas que implican LaLiga y el Fair Play Financiero.

Por último, hay una opción que está en los planes de Messi desde hace tiempo: el Inter Miami. Desde la Copa América Centenario de 2016, que maneja la posibilidad de mudarse a Estados Unidos por un tiempo.

Con una liga en plena expansión como la MLS, el rosarino podría desembarcar en uno de los clubes más latinos, que está a cargo del exfutbolista inglés David Beckham. Además, representaría un negocio personal para la Pulga, ya que los rumores indican que compraría un porcentaje de la franquicia antes de su arribo.