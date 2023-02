Baclini, fiscal general de la provincia: “Los teléfonos celulares están prohibidos en las cárceles”

El cambio de Claudio Brilloni por Rubén Rimoldi en el Ministerio de Seguridad hizo que se ponga en debate cuáles son las medidas que faltan realizar o que fallan en esta cartera clave. El fiscal general de la provincia Jorge Baclini, en diálogo con Todo en Uno en UNO 106.3, contó los motivos que provocaron la salida del ministro, cómo deberían ser las comunicaciones en las cárceles y qué se espera de la Justicia y las fuerzas federales.

Sobre la salida de Rimoldi de la cartera de Seguridad manifestó: “El cambio es por la repercusión de los hechos delictivos que cada vez son más notorios, de una gravedad ya inusitada, que van en aumento en cantidad, tipología y calidad. Evidentemente ante la falta de respuesta se decidió este cambio, el cual hay que tomarlo no como un cambio de nombre si no que tiene que estar acompañado de un proyecto y un plan específico porque es necesario consolidar qué es lo que se va hacer, que es lo que venimos reclamando desde hace tiempo porque si no cualquier ministro que asuma se lo va a consumir la situación crítica. Los proyectos tienen que ser superadores, es decir que no lo planteemos para este gobierno, sino que para el próximo y quizás el otro que viene”.

“La crisis de seguridad es cada vez mayor”, apuntó. Justificó esta definición con los delitos que se están digitando desde las cárceles, los cuales aparecieron como algo nuevo hace tres años, comenzó a observarse que estos eran instigando para que se cometan homicidios, pero que luego se fueron transpolando a otro tipo de hechos delictivos. Estos actos, según el fiscal, fueron alcanzando masividad, además de estar caracterizados por la falta de control y prevención. “Empezamos a intervenir luego de la investigación, mucho de estos hechos se esclarecen. Tenemos personas que están detenidas con mayor tiempo de pena, pero los hechos siguen ocurriendo”, expuso.

Expresó que hace tiempo la Policía necesita una “reforma profunda” aunque es una respuesta a largo plazo, por lo que deben pensar en respuestas más inmediatas y directas, “es lo que se necesita hoy para dar cierta tranquilidad y bajar la inseguridad que se percibe y se siente”.

“Es necesaria la reforma de la Justicia Federal para que tenga un sistema de investigación ya más directamente a cargo de los fiscales, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, se necesita que la fiscalía nacional se haga cargo de los delitos federales. Por otro lado, hacen falta las fuerzas federales con una presencia mayor en toda la provincia, no solamente en lo que es la prevención, sino que también hay un reclamo fuerte de que vengan fuerzas federales en términos de generar investigaciones e inteligencia criminal”, destacó.

Baclini también se refirió a uno de los puntos más claves en las prisiones: “Los teléfonos celulares, conforme a la ley de ejecución penitenciaria 24.460 y la última reforma, están prohibidos en las cárceles. En el artículo 160 de esa misma normativa se indica que se deben instalar inhibidores de señal para evitar que si algunos celulares pasan no puedan tener conectividad. El nivel de conexión que deben tener los internos con el mundo exterior tiene que ser a través de telefonía de línea regulada por el Estado, no se puede trabajar con la telefonía celular como está pasando hoy. Hay falta de asistencia del Estado en la colocación de los inhibidores. Los controles de los ingresos de celulares en las cárceles es algo que se puede hacer, y la incorporación de inhibidores también”.